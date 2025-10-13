Nuevo hogar, nuevas esperanzas: Talavera moderniza el centro municipal de acogida animal

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha visitado este lunes el Centro de Acogida de Animales Domésticos Abandonados con el objetivo de conocer de primera mano las mejoras que se han llevado a cabo en las instalaciones durante los últimos ... meses por parte de los trabajadores del Plan de Empleo, a los que ha agradecido su labor.

Gregorio ha recorrido las diferentes dependencias y ha comprobado las actuaciones realizadas para mejorar el bienestar de los animales y optimizar el funcionamiento del servicio, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Entre las actuaciones realizadas destacan el desbroce y limpieza de la parcela colindante a los corrales, así como la rehabilitación integral del espacio destinado a la estancia de felinos cachorros. En esta zona se ha procedido al alicatado completo de las paredes, lo que permitirá una mejor higienización y mantenimiento de la instalación.

Además, se ha incorporado aislamiento térmico en el techo y las paredes, dado que se trata de un espacio destinado a animales especialmente sensibles por su corta edad. Anteriormente, las deficiencias estructurales permitían la entrada de agua de lluvia y dificultaban el mantenimiento higiénico-sanitario debido a la porosidad de los materiales.

Con estas mejoras, y la próxima incorporación de elementos de enriquecimiento ambiental, que también llevarán a cabo los operarios del plan de empleo municipal, se ha logrado incrementar significativamente el bienestar de los animales residentes en el centro, especialmente de los más vulnerables.

También se ha procedido a la rehabilitación y reposición del alicatado de los cheniles destinados a perros en observación, ya que el desgaste había provocado la rotura de algunos azulejos, con el consiguiente riesgo de lesiones. Asimismo, han comenzado las obras de instalación de rejillas en todo el perímetro de los cheniles, lo que facilitará la limpieza y el mantenimiento diario de las instalaciones.

Por otro lado, se está preparando la base para la instalación de un vallado perimetral en una zona que se destinará a paseo, labores de distracción y adiestramiento de los perros. Este proyecto forma parte de un conjunto de nuevas actuaciones previstas que continuarán mejorando las condiciones del centro en las próximas fechas.

Mejoras del suministro eléctrico

Gregorio ha señalado que además de los trabajos que se han llevado a cabo por el Plan de Empleo, «se han subsanado los problemas de suministro eléctrico mediante la sustitución de la línea de derivación individual a fin de que la instalación quede completamente operativa y en pleno funcionamiento, cumpliendo con todos los requisitos técnicos y normativos de aplicación«.

Esta sustitución también ha incluido un cuadro con seccionadores, para poder suministrar electricidad a la nave destinada a la estancia temporal de gatos ferales en caso de necesidad. Esta es una premisa que impone la Ley de Protección de los derechos y el bienestar de los animales 7/2023 en su artículo 39.1.h.

El alcalde ha explicado que «la línea de derivación renovada tiene una longitud de 370 metros», y que además se han instalado arquetas de registro, que no existían con anterioridad. El presupuesto base de licitación ha sido de 27.697,46 euros.Ha subrayado «la importancia de seguir avanzando en la protección y el cuidado de los animales», y ha agradecido la labor que realizan diariamente los trabajadores y voluntarios del centro.