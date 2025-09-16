Nace ASPAS Talavera para apoyar a familias de niños con hipoacusia

La concejala de Discapacidad, Julia González, mantuvo un encuentro con representantes de la Federación de Asociaciones de Padres y Amigos de Personas Sordas de Castilla-La Mancha y con integrantes de la nueva asociación

Talavera de la Reina cuenta desde este mes con una nueva asociación dedicada a la atención y el apoyo de las personas con hipoacusia y sus familias. Se trata de la Asociación de Padres y Amigos de personas Sordas de Talavera de la Reina (ASPAS) , que ha quedado registrada oficialmente con el objetivo de mejorar la calidad de vida del colectivo y promover su integración social.

La concejala de Discapacidad, Julia González, mantuvo un encuentro con representantes de la Federación de Asociaciones de Padres y Amigos de Personas Sordas de Castilla-La Mancha (FASPAS CLM), con su gerente Pablo Avilés, y con integrantes de la nueva asociación, entre ellos Sectilia Aires, vicepresidenta, y Mercedes Cabanillas, logopeda. La reunión sirvió para dar la bienvenida a la entidad, conocer sus proyectos y abordar las principales necesidades del colectivo en la ciudad, además de sentar las bases para una futura colaboración con el Ayuntamiento.

Noticia Relacionada Una terapia genética restaura la audición en 10 pacientes con sordera R. Ibarra Los diez pacientes, de entre 1 y 24 años, procedían de cinco hospitales de China y todos ellos presentaban una forma genética de sordera o pérdida auditiva grave causada por mutaciones en el gen OTOF

La edil trasladó su «total apoyo a la labor que esta nueva asociación va a desempeñar en la ciudad, trabajando de la mano para ofrecer soluciones y recursos a los ciudadanos». Por su parte, el gerente de la federación agradeció la acogida y subrayó la importancia de «trabajar en red con las instituciones públicas para alcanzar nuestros objetivos y ser la voz de nuestro colectivo».

ASPAS Talavera tiene previsto poner en marcha en los próximos meses un servicio de Atención a Familias y se muestra abierta a la colaboración con entidades y particulares interesados en apoyar su causa. Con esta iniciativa, la ciudad amplía su red de recursos en materia de discapacidad, con especial atención a la integración y el bienestar de las personas sordas.