Nace ASPAS Talavera para apoyar a familias de niños con hipoacusia
La asociación se integra en la red de FASPAS CLM y colaborará con el Ayuntamiento para mejorar la atención y la integración de personas con sordera
Talavera de la Reina cuenta desde este mes con una nueva asociación dedicada a la atención y el apoyo de las personas con hipoacusia y sus familias. Se trata de la Asociación de Padres y Amigos de personas Sordas de Talavera de la Reina (ASPAS) , que ha quedado registrada oficialmente con el objetivo de mejorar la calidad de vida del colectivo y promover su integración social.
La concejala de Discapacidad, Julia González, mantuvo un encuentro con representantes de la Federación de Asociaciones de Padres y Amigos de Personas Sordas de Castilla-La Mancha (FASPAS CLM), con su gerente Pablo Avilés, y con integrantes de la nueva asociación, entre ellos Sectilia Aires, vicepresidenta, y Mercedes Cabanillas, logopeda. La reunión sirvió para dar la bienvenida a la entidad, conocer sus proyectos y abordar las principales necesidades del colectivo en la ciudad, además de sentar las bases para una futura colaboración con el Ayuntamiento.
La edil trasladó su «total apoyo a la labor que esta nueva asociación va a desempeñar en la ciudad, trabajando de la mano para ofrecer soluciones y recursos a los ciudadanos». Por su parte, el gerente de la federación agradeció la acogida y subrayó la importancia de «trabajar en red con las instituciones públicas para alcanzar nuestros objetivos y ser la voz de nuestro colectivo».
ASPAS Talavera tiene previsto poner en marcha en los próximos meses un servicio de Atención a Familias y se muestra abierta a la colaboración con entidades y particulares interesados en apoyar su causa. Con esta iniciativa, la ciudad amplía su red de recursos en materia de discapacidad, con especial atención a la integración y el bienestar de las personas sordas.
