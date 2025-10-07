Suscribete a
Al menos cuatro desaparecidos y diez obreros heridos tras el derrumbe de un edificio en el centro de Madrid

Un mural cerámico inspirado en un famoso cuadro del siglo XVI da la bienvenida en el Puente Viejo de Talavera

Elaborado por Timoneda, recrea la obra 'El puente de Talavera' del pintor flamenco Jan Brueghel el Viejo

El Puente Viejo de Talavera tendrá «en breve» el proyecto técnico para la rehabilitación

Este martes ha tenido lugar la presentación del mural
Este martes ha tenido lugar la presentación del mural

Toledo

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha destacado que un nuevo mural cerámico que recrea «el cuadro mítico» de 'El puente de Talavera', del pintor flamenco Jan Brueghel el Viejo ya decora la entrada del Puente Viejo, «embelleciendo ... la ciudad».

