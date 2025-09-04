Muñoz-Gallego: «Los 6 seis meses de bajada del paro reflejan una incuestionable creación de empleo en Talavera»

El concejal de Empleo, Javier Muñoz-Gallego ha destacado que los seis meses de bajada del paro consecutivos en la ciudad «reflejan una incuestionable creación de empleo en Talavera» y consolidan una tendencia positiva.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa donde ha explicado que la cifra total se sitúa en 7.265 desempleados, «por lo que hemos superado uno de los compromisos del equipo de Gobierno: bajar de la barrera de los 7.500 desempleados durante el verano».

También ha calificado de «histórico» que desde el mes de marzo el número de personas desempleadas haya descendido en 891. Desde agosto de 2022, el paro se ha reducido en 1.405 personas, «lo que va dando señales de que la ciudad es un polo de atracción empresarial».

Datos IPETA

El edil ha dado cuenta de los datos de servicio de orientación de IPETA, «que juega un papel crucial en los objetivos que nos marcamos». En agosto se han registrado 23 nuevas altas en la bolsa de empleo, con predominio de mujeres (16) y personas mayores de 50 años (15), siendo el dato cumulado en lo que va de año de 198 personas

Se han producido 3 inserciones y se han enviado 12 currículums desde la Bolsa de Empleo para participar en procesos de selección. Siendo el dato acumulado de las inserciones de 2025 de 76 personas

En cuanto a las ofertas, desde Ipeta se han gestionado 19 ofertas de empleo procedentes de 15 empresas, que han solicitado un total de 113 puestos de trabajo. Las ocupaciones más demandadas incluyen: Oficiales y peones de albañilería, auxiliares telefónicos, técnicos/as informáticos, ingenieros/as de climatización, gerocultores/as.

Por otra parte, durante agosto, el servicio ha atendido a 286 personas por diversos canales. Los principales motivos han sido: actualización y alta en la Bolsa de Empleo, Información sobre recursos y formación, elaboración y envío de CV y orientación laboral.

Muñoz-Gallego ha indicado que en el mes de agosto se han atendido a 286 personas en el servicio de orientación laboral, siendo el dato acumulado de 2025 de 2.981 personas.

Formación

Por otra parte, continúa el desarrollo del Proyecto Lanzadera de Empleo Activa de Fundación Santa María la Real, con sesiones grupales y entrevistas individuales en el centro.

El edil ha indicado que Emprende y Avanza: Programa Plan de Apoyo al Pequeño Comercio comenzará el lunes, 22 septiembre y tendrá una duración de 6 semanas. Se trata de un programa cofinanciado por el FSE+, Programa Estatal de Empleo, Educación, Formación y Economía Social a través de la Fundación INCYDE y el Instituto de Promoción Económica de Talavera.

Se dirige a personas con ideas de negocio de pequeño comercio o negocio de proximidad y a pequeños comercios con plantillas de entre 1 y 10 empleados.

Entre los objetivos se encuentra apoyar a la digitalización de los pequeños comercios, ayudar a la consolidación y crecimiento del comercio como elemento clave del desarrollo socioeconómico del territorio, o realizar un diagnóstico específico para cada comercio participante, de su situación, adaptado al sector, tamaño y nivel de recursos disponibles.

También se persigue facilitar la creación de redes profesionales, tanto entre los propios comerciantes como con las instituciones y organizaciones que les representan y que tienen como objetivo impulsar el desarrollo económico de la ciudad y se ayudará a elaborar, por y para cada comercio participante, un Plan Estratégico de actuación en el que se determinarán las acciones de mejora específicas a desarrollar.

Es gratuito y para todas las empresas habrá clases conjuntas; serán los martes, miércoles y jueves de 17:00 a 20:00 horas y habrá tutorías individualizadas.

Muñoz-Gallego se ha referido a la formación presencial de Arnoud Krom, «que nos va a enseñar como adoptar la IA y hacer crecer tu negocio sin ser experto en tecnología». Será el jueves 11 a las 9:00 con duración de una hora y media.

«Gracias a nuestro partner Nucleoo de la IAT de Talavera, vamos a acercar de manera real, eficaz y eficiente la IA a las empresas locales» y será gratuito y para todas las empresas.

Más programas

Con respecto a Emprende y Avanza: Programa de Emprendimiento y Consolidación Empresarial, el concejal ha avanzado que comenzará el lunes 6 octubre, y tendrá una duración de 6 semanas.

Es un programa cofinanciado por el FSE a través de la Fundación INCYDE y el Instituto de Promoción Económica de Talavera. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

Se dirige a cualquier persona que tenga una idea de negocio o que quiera mejorar sus conocimientos y oportunidades profesionales, a emprendedores/empresarios/as que quieran consolidar su negocio, mejorar la rentabilidad de su empresa o evaluar otras alternativas de expansión.

El objetivo fundamental del programa «es proporcionar una visión global de las distintas áreas funcionales de la empresa para poder determinar oportunidades de mercado y desarrollar el Plan de Empresa / Plan de Mejora, siempre con la ayuda de las herramientas de gestión para favorecer su puesta en marcha».

También se persigue desarrollar un modelo de negocio basado en el aprovechamiento de nuevas oportunidades, además de que se facilitará a las empresas participantes los aspectos claves en la creación y/o adaptación de su negocio con el fin de incrementar su competitividad en el mercado.

Se elaborará un Plan de Creación o Mejora como herramienta de ayuda para la Consolidación de la Empresa.

Muñoz-Gallego, ha apuntado que faltando una formación más para este año con la fundación Incyde, la inversión que se va a realizar gracias al FSE+ «será de 13.0284 euros cofinanciado al 85 por ciento en lo que el Ayuntamiento aporta 19.542 euros en estas formaciones».

Reconocimiento tejido empresarial

El concejal de Empleo ha agradecido a las empresas locales la evolución del mercado laboral y ha destacado su «valentía» por seguir luchando por nuestra ciudad, «ya que son el motor de Talavera».

«Con estas cifras sobre la mesa, Talavera afronta el próximo trimestre con la expectativa de consolidar su senda positiva y seguir avanzando en la reducción del desempleo. Aún siendo conscientes de que puede haber un aumento hasta la campaña de Navidad», ha finalizado.