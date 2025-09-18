La Lonja de Talavera «consolida su papel como referente en el sector» con la aprobación de su reglamento interno

El presidente de la Fundación Talavera Ferial y de la Lonja Agropecuaria de Talavera de la Reina, Gerardo Sánchez, ha informado que la Lonja Agropecuaria de Talavera de la Reina ha aprobado su reglamento interno, y ha consolidado la composición de sus mesas de precios.

Tras la celebración este miércoles de la reunión de la Comisión Gestora de la Lonja, Sánchez ha detallado que durante este encuentro «se ha procedido a aprobar el reglamento interno de funcionamiento, un documento clave que marcará las pautas de organización y transparencia de la institución».

Asimismo, durante la jornada del miércoles se ha refrendado la composición de las diferentes mesas que conforman la Lonja, «reforzando así su representatividad y legitimidad».

Durante dicha sesión, también se han llevado a cabo las cotizaciones de las distintas mesas de forma presencial, algo que «nos ha permitido poner en común puntos de vista y realizar las regularizaciones de precios que el mercado exigía en estos momentos».

Con estos avances, «la Lonja Agropecuaria de Talavera de la Reina consolida su papel como referente en el sector, ofreciendo a agricultores, ganaderos y profesionales del ámbito agroalimentario, una herramienta útil y fiable para la toma de decisiones en un contexto económico cambiante».

Para finalizar, el edil responsable de Talavera Ferial ha hecho hincapié en que se trata de «un nuevo paso en un proyecto fundamental para Talavera de la Reina y su entorno», ya que «la Lonja Agropecuaria no es solo una herramienta para fijar precios sino un símbolo del compromiso de esta ciudad con su tradición agrícola y ganadera y con su futuro».

A juicio de Sánchez: «Este avance supondrá un gran impulso para el posicionamiento estratégico del sector agropecuario de Talavera y su entorno rural, que vuelve a contar con una herramienta moderna, profesional y adaptada a las necesidades del siglo XXI».

