La Junta propone a Madrid «financiar íntegramente» el coste de la extensión del transporte hasta Talavera

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto a trasladar a la Comunidad de Madrid su disposición afinanciar íntegramente el coste de la extensión del transporte del Consorcio Regional hasta Talavera de la Reina, una oferta que el Ejecutivo madrileño «sigue estudiando y, a ... día de hoy, aún no ha accedido».

Así lo ha manifestado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, a preguntas de los medios, tras la renovación del abono de transportes con la Comunidad de Madrid en el periodo 2026-2029, donde ha subrayado que, aunque se apruebe un nuevo convenio, la Junta continuará defendiendo esta propuesta en las comisiones de seguimiento. «Nuestra oferta es la misma de siempre, ya sea para modificar el convenio actual o para futuros acuerdos».

En este punto, el responsable de Fomento ha cuestionado las declaraciones realizadas por Paco Núñez durante las últimas elecciones autonómicas, en las que afirmó que tenía «apalabrado» con el Gobierno madrileño que el transporte del Consorcio llegaría a Talavera si él era presidente. «Quisiera saber qué ha ocurrido. Si está boicoteando esta posibilidad por despecho al no haber sido presidente, o si simplemente mintió en campaña electoral», ha señalado.

En este sentido, ha animado al presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, «a ser parte de la solución» y ayudar a convencer a la Comunidad de Madrid para que la ampliación del servicio sea una realidad. Por ello, ha insistido en que si el PP y el Gobierno regional comparten el mismo objetivo, «no se entiende por qué no están haciendo nada para lograrlo».

Asimismo, ha añadido que representantes 'populares' han mantenido reuniones con el Gobierno madrileño sobre transporte y convenios, y ha solicitado conocer «qué resultados han dado esos encuentros y a qué compromisos se ha adherido la Comunidad de Madrid». A su juicio, «no es habitual ni adecuado que se negocie primero con el partido de la oposición y después con el Gobierno», por lo que ha reclamado «transparencia y claridad» respecto a estas conversaciones.

Por todo ello, ha pedido «unidad y responsabilidad» para conseguir que el transporte del Consorcio llegue a Talavera de la Reina. «Lo importante es que el servicio llegue y que todos rememos en la misma dirección», ha concluido.

Liberalización AP41

Preguntado por la liberalización de la AP-41, como parte de las conversaciones que la Junta ha iniciado con el Ministerios de Transportes para definir el AVE a su paso por la ciudad de Toledo, ha afirmado que estos contactos siguen en marcha, lo que ha calificado de "positivo".

En este punto ha recordado que la liberalización completa de la AP-41 se solicita con "los mismos argumentos y la misma dinámica" que llevó al Ministerio a poder liberalizar la AP-7 a su paso por Alicante, "en unas circunstancias muy similares a lo que nos pasa en la AP-41".