La Junta propone a Madrid «financiar íntegramente» el coste de la extensión del transporte hasta Talavera

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, pide «ayuda» a Paco Núñez al ser una propuesta que incluía en su programa electoral: «O lo está boicoteando o mentía en la campaña electoral»

Castilla-La Mancha prorroga hasta 2025 el abono transporte con Madrid, que beneficia a 35.000 personas

El consejero de Fomento, Nacho Hernando
El consejero de Fomento, Nacho Hernando
E. Bustos

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto a trasladar a la Comunidad de Madrid su disposición afinanciar íntegramente el coste de la extensión del transporte del Consorcio Regional hasta Talavera de la Reina, una oferta que el Ejecutivo madrileño «sigue estudiando y, a ... día de hoy, aún no ha accedido».

