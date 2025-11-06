Junta y Diputación de Toledo apuestan por la universidad pública como «garante de igualdad y motor de progreso y cohesión»

El delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, ha reafirmado la apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha por el fortalecimiento de las universidades públicas como garantes de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior. «La educación pública es ... la mejor garantía para que la igualdad sea una realidad que asegure a todas las personas las mismas oportunidades de aprender y desarrollarse», subrayó durante el acto de apertura del curso académico 2025-2026 de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Talavera de la Reina.

Gutiérrez afirmó que para el Ejecutivo presidido por Emiliano García-Page, las universidades públicas constituyen una prioridad en la región y en la provincia de Toledo. «En Talavera hay dos buenos ejemplos de ello: la Universidad de Castilla-La Mancha, que ha experimentado un crecimiento exponencial en la última década, y la UNED, que cuenta con nuestra financiación pública para seguir creciendo en la ciudad y en toda la provincia», destacó.

Durante su intervención, el delegado provincial reconoció de forma especial la trayectoria de la UNED de Talavera, a la que definió como «un elemento vertebrador del territorio y, junto a la UCLM, motor de desarrollo, cohesión y progreso social». En este sentido, subrayó la «aportación fundamental» de la universidad a distancia a la igualdad educativa, al acercar la enseñanza superior «al alumnado que vive más alejado de los núcleos urbanos, a las personas que trabajan o a quienes tienen responsabilidades familiares que les impiden asistir a clases presenciales».

Gutiérrez puso en valor además la red de aulas abiertas de la UNED en los municipios toledanos de Illescas, Mora, Quintanar de la Orden y Torrijos, que amplían el acceso a los estudios universitarios y consolidan un modelo que «demuestra su éxito año tras año, sumando nuevos alumnos en cada curso académico». Añadió que este modelo «crea sinergias institucionales y refuerza la cooperación entre administraciones», en un compromiso compartido por el desarrollo educativo y territorial.

«Motor de progreso y cohesión»

Por su parte, la presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, destacaba el crecimiento y el prestigio alcanzado por la UNED de Talavera. «Conozco bien estas instalaciones y he podido comprobar cómo se hacen las cosas con seriedad y profesionalidad, pero sobre todo con cercanía. Esta UNED crece en disciplinas académicas y en reconocimiento social, convirtiéndose en una referencia indiscutible de lo que debe ser una universidad abierta y de todos».

Durante su intervención, Cedillo, que reivindicó «la importancia de apostar por la educación como motor de progreso, cohesión y esperanza», recordó que la Diputación de Toledo destina más de 330.000 euros anuales al mantenimiento del consorcio universitario: 250.000 euros al centro de Talavera y otros 80.000 euros a las extensiones universitarias de Illescas, Mora, Quintanar de la Orden y Torrijos. Subrayó que esta inversión garantiza que la educación universitaria «esté al alcance de todos los ciudadanos de la provincia, vivan donde vivan».

Asimismo, puso en valor la diversidad del alumnado de la UNED. «Este es un espacio donde conviven generaciones distintas, desde jóvenes de 18 años hasta alumnos de casi 80. Una universidad inclusiva, humana y cercana, que aprovecha los recursos con sentido social», señaló.

Cedillo destacó también la colaboración institucional entre la Diputación de Toledo, el Ayuntamiento de Talavera y la propia universidad, afirmando que «toda estrategia educativa debe tener base sólida, respaldo institucional y transparencia en el uso de los recursos públicos». En ese contexto, reconoció «la labor activa del alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, por su compromiso con la educación y la investigación, haciendo de esta ciudad un polo de conocimiento y oportunidades sin perder su vocación provincial».

En el tramo final de su discurso, la presidenta dedicó unas palabras a los recién graduados y graduadas de la UNED. «Habéis llegado hasta aquí gracias a vuestro esfuerzo, constancia y ganas de aprender. Hoy abrís una nueva etapa y quiero que sepáis que la Diputación de Toledo seguirá acompañando vuestro camino, respaldando iniciativas, impulsando proyectos y creyendo en vosotros».

Cedillo concluyó su intervención con una llamada a reforzar la cooperación entre instituciones, universidad, empresas y sociedad civil para seguir fortaleciendo la educación superior en la provincia. «El orgullo de pertenecer a esta tierra no es una frase vacía. Nos enorgullece que la UNED de Talavera siga creciendo, innovando y respondiendo a los retos de la sociedad. Porque cuando la provincia crece, crecemos todos. Y cuando vosotros triunfáis, triunfa Talavera, triunfa la UNED», finalizó.

La ceremonia de apertura del curso, celebrada en el salón de actos de la sede de la UNED en Talavera, contó con la participación de la vicerrectora de Calidad y Acreditación de la UNED, Rebeca de Juan Díaz; el director del centro, David Morales; el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio; y la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo. Durante el acto, Gutiérrez trasladó su felicitación al alumnado y profesorado, deseándoles un curso fructífero y agradeciendo su «compromiso con la formación, el esfuerzo y la superación personal».

El evento incluyó la lección inaugural impartida por el profesor de la Facultad de Geografía e Historia y director del centro de la UNED de Ávila, Isidro Sepúlveda Muñoz, titulada 'Guerra global invisible: de la zona gris a la pax imperial'. También se rindió homenaje a los 63 nuevos egresados de la provincia de Toledo que finalizaron sus estudios de grado y máster durante el pasado curso, así como a 20 estudiantes que superaron el curso de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, en reconocimiento a su dedicación y constancia.