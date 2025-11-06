Suscribete a
inauguración del curso de la uned en talavera

Junta y Diputación de Toledo apuestan por la universidad pública como «garante de igualdad y motor de progreso y cohesión»

La presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, y el delegado de Educación en la provincia de Toledo, José Gutiérrez, en la inauguración del curso académico de la UNED de Talavera

La Diputación de Toledo destina 330.000 euros a las enseñanzas universitarias en la provincia

El delegado de Educación, José Gutiérrez, asistió junto con la presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, y el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, a la inauguración del curso académico de la UNED
El delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, ha reafirmado la apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha por el fortalecimiento de las universidades públicas como garantes de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior. «La educación pública es ... la mejor garantía para que la igualdad sea una realidad que asegure a todas las personas las mismas oportunidades de aprender y desarrollarse», subrayó durante el acto de apertura del curso académico 2025-2026 de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Talavera de la Reina.

