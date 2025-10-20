Suscribete a
La Junta destina más de 8,6 millones de euros a la formación a parados en la provincia de Toledo

El programa de Formación Modalidad II financiará 188 cursos, de los que 136 conducirán a la obtención de un certificado profesional. Se podrán beneficiar cerca de 2.900 toledanos en situación de desempleo

El delegado de la Junta en Talavera de la Reina, David Gómez, y el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Julián Martín

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a destinar este año más de 8,6 millones de euros a la formación de personas desempleadas en la provincia de Toledo, a través del programa específico de Formación 'Modalidad II' y de las acciones incluidas ... en el Plan de Empleo. Así lo han anunciado este lunes en rueda de prensa el delegado de la Junta en Talavera de la Reina, David Gómez, y el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Julián Martín.

