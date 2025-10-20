La Junta destina más de 8,6 millones de euros a la formación a parados en la provincia de Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a destinar este año más de 8,6 millones de euros a la formación de personas desempleadas en la provincia de Toledo, a través del programa específico de Formación 'Modalidad II' y de las acciones incluidas ... en el Plan de Empleo. Así lo han anunciado este lunes en rueda de prensa el delegado de la Junta en Talavera de la Reina, David Gómez, y el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Julián Martín.

Según explicó Martín, esta inversión «supone un 1,8% más que el año anterior» y permitirá «mejorar la formación y preparación de las personas desempleadas para facilitar su reinserción en el mercado laboral». En concreto, el programa de Formación Modalidad II cuenta con un presupuesto cercano a los ocho millones de euros y financiará 188 cursos formativos dirigidos a 2.887 personas desempleadas de la provincia.

«Vamos a ofrecer una formación de calidad que sea de utilidad real para mejorar la empleabilidad», subrayó el delegado provincial, quien detalló que 136 de los cursos conducirán a la obtención de un certificado profesional, otorgando a los participantes una acreditación oficial. Del total de los cursos, 76 están orientados a personas con estudios primarios, 82 a quienes poseen la ESO y 30 a participantes con nivel de Bachillerato.

Noticia Relacionada La Junta y las diputaciones suscriben un plan de empleo de 70 millones para apoyar a 7.000 desempleados ABC García-Page, que ha presidido este acto, ha recordado que este plan nació como una «política de choque» en años en los que se contrató. «Bajo ningún concepto podíamos pensar que estarían en la cuneta»

Un total de 71 entidades formadoras -entre centros y academias de formación- serán las encargadas de impartir los cursos, que cubrirán 20 de las 21 familias profesionales. Martín destacó especialmente las áreas de servicios socioculturales y a la comunidad, con 55 cursos, «por su alto nivel de inserción laboral, especialmente en atención sociosanitaria y ayuda a domicilio». También sobresalen las familias de informática y telecomunicaciones y comercio y marketing.

Acciones formativas en 33 municipios

Las acciones formativas se desplegarán en 33 municipios de la provincia, con una apuesta clara por la presencialidad: «El 94% de los cursos se desarrollará de manera presencial, reforzando la calidad del aprendizaje», apuntó Martín.

En cuanto a las acciones formativas vinculadas al Plan de Empleo, el delegado informó de que cuentan con un presupuesto de 683.000 euros y han beneficiado a 472 participantes, que tras la formación iniciarán sus contratos en distintos ayuntamientos de la provincia.

Por su parte, el delegado de la Junta en Talavera de la Reina, David Gómez, destacó que «en los diez años de gobierno de Emiliano García-Page se han destinado más de 30 millones de euros a la formación de personas desempleadas en Talavera y su comarca». Subrayó que la formación es «uno de los principales pilares, junto con los planes de empleo y las ayudas a la inversión, para luchar contra el desempleo», ya que «para encontrar empleo es fundamental estar preparado para los requerimientos de las empresas».

Gómez valoró la evolución positiva del empleo en la ciudad desde 2015, «con 5.623 personas menos en situación de desempleo, alcanzando niveles previos a la crisis de 2008». Añadió que «el 75 por ciento de las personas desempleadas en Talavera carecen de estudios o solo tienen formación básica», por lo que los cursos «son esenciales para mejorar sus oportunidades laborales».

En el marco del programa de Formación profesional en el ámbito laboral para personas desempleadas, Modalidad II, Gómez explicó que Talavera y su comarca contarán con 84 cursos y una inversión de cuatro millones de euros, abarcando «todas las áreas profesionales».

El delegado destacó la apuesta por la «revolución tecnológica» de la ciudad, con cursos sobre seguridad informática, montaje y mantenimiento de sistemas domóticos, diseño web y programación, adaptados «a las necesidades de las empresas que están llegando a Talavera». Al mismo tiempo, se mantiene el apoyo a sectores tradicionales con formación en venta de productos de carnicería y charcutería, electromecánica de vehículos o cerámica, que siguen siendo áreas de referencia en la comarca.