La Junta atiende a más de 48.000 personas al año con sus programas contra la soledad no deseada en Castilla-La Mancha
El delegado del Gobierno regional en Talavera, David Gómez, destaca que la Estrategia Regional llega a más de 300 municipios y se articula en 58 acciones concretas
Soledad no deseada: el desafío social que tiene solución
El delegado de la Junta en Talavera de la Reina, David Gómez, ha subrayado que los programas del Gobierno regional dirigidos a combatir la soledad no deseada han llegado ya a más de 300 municipios y a más de 48.000 personas al año. Lo ha hecho en el marco de la jornada 'Más años ≠ Soledad', organizada por ACCEM, donde ha participado en una mesa redonda sobre políticas e iniciativas frente a esta problemática.
Gómez ha puesto en valor la Estrategia Regional para tejer redes de valor y prevenir e intervenir en la soledad no deseada en personas mayores de Castilla-La Mancha, que se puso en marcha en 2022 y que ha calificado de «pionera en España». La estrategia pivota en cuatro ejes estratégicos -conocimiento, prevención, coordinación y trabajo en red, y sensibilización social- y se concreta en 13 medidas principales y 58 acciones específicas.
El representante autonómico ha defendido la implicación multidisciplinar para dar respuesta a un problema de creciente incidencia «por el incremento de la esperanza de vida en nuestra región y el tipo de sociedad que se ha ido desarrollando». Ha recordado que la soledad no deseada afecta tanto a la salud mental como a la prevalencia de patologías cardiovasculares y cerebrovasculares.
Asimismo, David Gómez ha insistido en la dimensión comunitaria del problema. «Para resolverlo tenemos que ser, desde la cercanía local, cómplices y agentes activos todos y todas. Cualquiera puede detectar un caso de soledad no deseada entre nuestros vecinos, desde un comercio de proximidad o la farmacia», ha señalado.
El delegado ha destacado programas que ya se realizan en el ámbito local y que ayudan a detectar situaciones de riesgo, como los 40 proyectos que se desarrollan con entidades del tercer sector a través de la convocatoria del IRPF en el tramo regional, con una inversión de 2 millones de euros y que alcanzan a 28.000 beneficiarios. Ha mencionado también los programas de ayuda a domicilio, envejecimiento activo y teleasistencia, que suponen una inversión de 15 millones de euros.
Finalmente, Gómez ha felicitado a ACCEM por la organización de estas jornadas y ha reiterado la disposición del Gobierno de Castilla-La Mancha a seguir colaborando con la entidad. «El trabajo conjunto entre administración y asociaciones siempre mejora la atención que se presta a los mayores», ha concluido.
