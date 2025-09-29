La Junta atiende a más de 48.000 personas al año con sus programas contra la soledad no deseada en Castilla-La Mancha

El delegado de la Junta en Talavera de la Reina, David Gómez, participó en unas jornadas organizadas por ACCEM

El delegado de la Junta en Talavera de la Reina, David Gómez, ha subrayado que los programas del Gobierno regional dirigidos a combatir la soledad no deseada han llegado ya a más de 300 municipios y a más de 48.000 personas al año. Lo ha hecho en el marco de la jornada 'Más años ≠ Soledad', organizada por ACCEM, donde ha participado en una mesa redonda sobre políticas e iniciativas frente a esta problemática.

Gómez ha puesto en valor la Estrategia Regional para tejer redes de valor y prevenir e intervenir en la soledad no deseada en personas mayores de Castilla-La Mancha, que se puso en marcha en 2022 y que ha calificado de «pionera en España». La estrategia pivota en cuatro ejes estratégicos -conocimiento, prevención, coordinación y trabajo en red, y sensibilización social- y se concreta en 13 medidas principales y 58 acciones específicas.

El representante autonómico ha defendido la implicación multidisciplinar para dar respuesta a un problema de creciente incidencia «por el incremento de la esperanza de vida en nuestra región y el tipo de sociedad que se ha ido desarrollando». Ha recordado que la soledad no deseada afecta tanto a la salud mental como a la prevalencia de patologías cardiovasculares y cerebrovasculares.

Asimismo, David Gómez ha insistido en la dimensión comunitaria del problema. «Para resolverlo tenemos que ser, desde la cercanía local, cómplices y agentes activos todos y todas. Cualquiera puede detectar un caso de soledad no deseada entre nuestros vecinos, desde un comercio de proximidad o la farmacia», ha señalado.

El delegado ha destacado programas que ya se realizan en el ámbito local y que ayudan a detectar situaciones de riesgo, como los 40 proyectos que se desarrollan con entidades del tercer sector a través de la convocatoria del IRPF en el tramo regional, con una inversión de 2 millones de euros y que alcanzan a 28.000 beneficiarios. Ha mencionado también los programas de ayuda a domicilio, envejecimiento activo y teleasistencia, que suponen una inversión de 15 millones de euros.

Finalmente, Gómez ha felicitado a ACCEM por la organización de estas jornadas y ha reiterado la disposición del Gobierno de Castilla-La Mancha a seguir colaborando con la entidad. «El trabajo conjunto entre administración y asociaciones siempre mejora la atención que se presta a los mayores», ha concluido.