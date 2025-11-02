Suscribete a
Se jubila Paulino Estrada, hombre para todo en Cofarta

Ha estado ligado al Centro Cooperativo Farmacéutico Talaverano, ahora integrado en el Grupo Cofares, 40 años, los últimos 23 como presidente

Estrada entró como interventor de cuentas y luego fue tesorero
J. A. Pérez

J. A. Pérez

Toledo

Todo llega y a Paulino Estrada le ha alcanzado la hora de la jubilación. «El miércoles convoque un consejo y se lo planteé a los compañeros; estuvo muy bien el acto, hubo gente que echó lágrimas de verdad», confiesa a ABC por teléfono quien ... ha sido el mandamás de Cofarta (Centro Cooperativo Farmacéutico Talaverano) durante los últimos 23 años. Sin embargo, su estrecha relación con Cofarta se remonta cuatro décadas atrás. Al consejo rector entró como interventor de cuentas y así estuvo cuatro años y luego fue, antes de asumir la presidencia, tesorero durante otros 13.

