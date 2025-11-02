Se jubila Paulino Estrada, hombre para todo en Cofarta

Todo llega y a Paulino Estrada le ha alcanzado la hora de la jubilación. «El miércoles convoque un consejo y se lo planteé a los compañeros; estuvo muy bien el acto, hubo gente que echó lágrimas de verdad», confiesa a ABC por teléfono quien ... ha sido el mandamás de Cofarta (Centro Cooperativo Farmacéutico Talaverano) durante los últimos 23 años. Sin embargo, su estrecha relación con Cofarta se remonta cuatro décadas atrás. Al consejo rector entró como interventor de cuentas y así estuvo cuatro años y luego fue, antes de asumir la presidencia, tesorero durante otros 13.

Ha sido la mayor empresa de distribución de productos farmacéuticos de Castilla-La Mancha y está integrada, desde 2019, en el Grupo Cofares. Anualmente factura unos 80 millones de euros y cuenta con una plantilla de 60 empleados, a los que hay que sumar los «ruteros autónomos, que serán unos 20». En la actualidad, Cofarta realiza dos repartos diarios desde sus dos almacenes en Talavera y Olías del Rey y da servicio a cerca de 500 farmacias de cuatro comunidades autónomas y seis provincias: Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Madrid, Ávila y Cáceres.

Químico y doctor en Farmacia, Estrada recuerda que «entré como un pibe y ahora ya tengo una edad. Por eso y por mi estado de salud he decidido jubilarme, ya no le doy más vueltas». De cómo han cambiado los tiempos añade que hace 40 años «se hacía el reparto con delicadeza y hoy es más rápido».

Y se muestra orgulloso de que entre esos lugares lejanísimos en los que también se distribuyen productos farmacéuticos esté, por ejemplo, Anchuras, pequeño municipio en las estribaciones de los Montes de Toledo, entre Cáceres y Badajoz y perteneciente a Ciudad Real, aunque aislado de ella.

Estrada cree la integración en Cofares «probablemente sea el acto más importante que haya tenido en todo mi ejercicio». «Los cooperativistas recibieron su capital social; teníamos el almacén muy bien estructurado y Cofares nos dio dinero suficiente para poder abonáserlo a todos».

Sobre cuál será su futuro inmediato, desvela que «el presidente de Cofares me ha encargado que colabore en un nuevo proyecto, que es hacer un nuevo almacén en el polígono Torrehierro de Talavera».