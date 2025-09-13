José Julián Gregorio intensifica sus contactos con China para atraer más turismo a Talavera

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha agradecido a la Asociación Hispano China para Intercambios y Desarrollos su interés en la Ciudad de la Cerámica, que será uno de los destinos que se promoverá entre la comunidad china para que acudan a visitar la ciudad e incentivar así el turismo.

Gregorio, junto a la edil de Turismo, Gelen Delgado, y varios concejales de la corporación ha recibido a Pedro Wang, presidente de la Asociación Hispano China para Intercambios y Desarrollos, al presidente de la Asociación de Cultura China de Qi Pao España, Guangcui Xu, al presidente de la Unión de Asociaciones Chinas en Usera de España, Enguan Chen, al presidente de la Asociación de Paisanos de Cantón en España, Guohua Zhang y al presidente de la Escuela Nueva Partida, Shui Lian Jiang, entre otros miembros de estos colectivos.

Talavera se suma así a la décima edición del proyecto 'Ama y descubre las miles de ciudades de España', una iniciativa de integración de la comunidad china en España, para incrementar el diálogo e intercambio con las autoridades, reducir brechas culturales y promover el turismo local en España. De hecho, la asociación baraja la idea de editar hasta un libro como guía donde explicar los puntos turísticos de interés para la comunidad china.

«Las puertas de Talavera y de este Ayuntamiento están abiertas a la comunidad china y a cualquiera que desee conocer nuestro rico patrimonio, donde la cerámica ocupa un lugar privilegiado», ha dicho el alcalde, que ha recordado que la cerámica está declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UnescoO. «Tenemos un tesoro universal que debemos seguir promocionando y exportando por todo el mundo», ha resaltado el alcalde.

Gregorio con los representantes de las asociaciones chinas ABC

Tras el intercambio de regalos cerámicos y caligrafías chinas, ha tenido lugar un vistoso desfile de los representantes de Qi Pao con trajes típicos hasta la Plaza del Reloj, que han estado acompañados por la danza del león, y en la citada plaza, han realizado caligrafías chinas también.