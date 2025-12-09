Suscribete a
ENTREVISTA

José Julián Gregorio, alcalde de Talavera de la Reina: «Aspiro a gobernar en solitario, la ciudad avanzaría mucho más»

Con Vox como socio de Gobierno, el alcalde reivindica una gestión «lógica y austera» sin mermar los servicios públicos y con 7 millones de remanente

«No se van a construir pisos en el antiguo cine de verano del Calderón», asegura el alcalde de Talavera de la Reina

El alcalde desgrana las inversiones previstas, la llegada del AVE y el estado de la coalición con Vox
Javier Guayerbas

Talavera de la Reina

En sus primeros dos años al frente del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio defiende haber enderezado las cuentas municipales y puesto en marcha una etapa «de realidades» marcada por la contención del gasto, la captación de fondos europeos y una batería ... de inversiones inédita en la ciudad. Con un presupuesto «histórico» para 2026 que asciende a 85 millones de euros, el alcalde desgrana en esta entrevista los proyectos que —asegura— transformarán Talavera, desde la renovación integral de la limpieza viaria hasta los ejes de accesibilidad urbana, pasando por la llegada del AVE y los grandes equipamientos que definirán el futuro inmediato del municipio.

