José Julián Gregorio, alcalde de Talavera de la Reina: «Aspiro a gobernar en solitario, la ciudad avanzaría mucho más»

En sus primeros dos años al frente del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio defiende haber enderezado las cuentas municipales y puesto en marcha una etapa «de realidades» marcada por la contención del gasto, la captación de fondos europeos y una batería ... de inversiones inédita en la ciudad. Con un presupuesto «histórico» para 2026 que asciende a 85 millones de euros, el alcalde desgrana en esta entrevista los proyectos que —asegura— transformarán Talavera, desde la renovación integral de la limpieza viaria hasta los ejes de accesibilidad urbana, pasando por la llegada del AVE y los grandes equipamientos que definirán el futuro inmediato del municipio.

—El presupuesto municipal para 2026 asciende a 85 millones de euros, una cifra histórica con cerca de 7 millones en inversiones. ¿A qué los van a destinar?

—Tenemos una serie de proyectos que van a dar un cambio radical a la ciudad. En primer lugar, el más importante de todos, será el nuevo contrato de limpieza viaria que ya está adjudicado. Ahora estamos a la espera de incorporar toda la maquinaria nueva, porque el contrato anterior llevaba 6 años obsoleto. Vamos a realizar campañas de limpieza en todos los barrios, y eso es muy importante. Otra parte serán las inversiones con fondos europeos y con fondos propios como el arreglo del interior de la Basílica del Prado que llevaba décadas sin tocarse, siendo el templo más visitado de la ciudad y de la comarca. Ya tenemos el presupuesto para hacerlo con nuestros fondos y con la ayuda de la Diputación Provincial habrá una segunda fase. Además, seguimos trabajando en la Casa de los Canónigos, deteriorado y más tras las lluvias del año pasado, tan terribles. Pues gracias a subvenciones que venían de la anterior legislatura y que estaban a punto de perderse si no se llevaban a cabo se está interviniendo en este edificio al que también se destinarán fondos europeos.

—Cerró el último ejercicio económico con un ahorro cercano a los 7 millones de euros. ¿Qué cambios en la gestión le han permitido llegar a ese remanente de tesorería?

—Pues fíjese, veníamos de una gestión durante cuatro años con Agustina García (exalcaldesa del PSOE) en la que no había una cabeza pensante que dijera, cómo podemos avanzar con lo que Talavera ingresa, porque nosotros no somos Valladolid o Toledo, no somos una capital de provincia con unos ingresos extra, nuestra ciudad hoy no tiene eso. Así que hicimos un análisis concejalía a concejalía para ver los gastos superfluos, es decir, lo que se gastaba y no era fundamental porque no beneficiaba a los talaveranos. Se ha revisado completamente todo, hasta el contrato del suministro eléctrico, ahora estamos ahorrando solo en luz 800.000 euros. La clave ha sido aplicar la lógica y mermar los gastos, por ejemplo, las horas extraordinarias del Ayuntamiento se han reducido casi un 20 por ciento, y todo, sin perder ningún servicio público. Hemos hecho un trabajo de ahorro muy importante, también apostando por la eficiencia energética con la instalación de placas solares en instalaciones municipales, como las deportivas, y también en los colegios públicos, con lo que el ahorro ahí es de casi el 50 por ciento.

—¿En los últimos meses ha incorporado a su discurso el concepto de ejes transversales, como puntos clave de sus inversiones, ¿podría desarrollar el concepto?

—Sí, le pongo un ejemplo. La plaza del Plan es un eje transversal del Casco, y ahí vamos a invertir porque presenta una calzada muy deteriorada y así vamos a actuar sobre todo en lo que como dice llamo los ejes transversales, con el objetivo de unificar los barrios y unirlos con el centro. Vamos a actuar desde la estación del tren, y esto al secretario de Estado de Transportes le encantó, porque ellos van a actuar en la estación, la van a renovar completamente y entonces nosotros vamos a actuar en el exterior hasta el paseo de los Arqueros, pasando por la calle Muñoz Urra y la plaza de España de tal manera que una persona que quiera ir a la estación lo pueda hacer andando tranquilamente o una persona con movilidad reducida podrá transitar por esa vía sin barreras arquitectónicas. Tenemos la ventaja de vivir en una ciudad llana, si la dotamos de accesibilidad podremos ir de una parte a otra, caminando, y eso muy pocas ciudades lo tienen. Quiero conseguir que la gente diga: «¡Qué ciudad para vivir tenemos!».

—¿El AVE ha sido durante décadas a vista de la ciudadanía una utopía, ¿va a dejar de serlo?

—La alta velocidad va a llegar a nuestra ciudad por una simple y llana razón, porque Europa lo quiere. Europa quiere unir capitales europeas con tren, porque es mucho más sostenible y eficaz. Pero antes del AVE tendremos la electrificación de las vías, en el momento en el que tengamos un transporte que nos deje en el centro de Madrid en 45 o 50 minutos, como mucho, la ciudad va a ir a más. Serán clave los trenes lanzadera que ya he pedido por escrito al secretario de Estado y me lo prometió porque es factible. El Ministerio tiene un estudio en el que calculan que Talavera tiene una población flotante de casi 200.000 personas. Entonces, los números para ese servicio lanzadera sí dan, ya que cuentan, además, con la población del sur de Ávila.

—Entonces, ¿AVE en 2030?

—Todo va a depender si a finales de este mes o principios de enero está el estudio de impacto medioambiental del tramo Talavera de la Reina-Navalmoral de la Mata, un estudio que depende del Gobierno de España y responde a una petición especial para ese tramo concreto, dejando a Toledo al margen del estudio porque como sabe aún no se ha hecho oficial cómo llegará esta línea del AVE a la capital regional. Si el estudio, repito, sale a finales de diciembre o principios de enero, el tren lo tenemos aquí en 2030.

—Su socio de Gobierno, Vox, defiende de manera unilateral que quiere el soterramiento de las vías.

—Tenemos una pequeña discrepancia, pero lo que este alcalde no va a hacer es demagogia. He sido un firme defensor del soterramiento, pero evidentemente cuando un Ministerio te dice que no se va a hacer ningún soterramiento más, ni aquí ni en otros sitios, pues hay que plantearse otras posiciones y buscar la mayor permeabilidad de las vías cuando pase el tren. Y no hay que olvidar que hemos conseguido que el tren pare en el centro de Talavera y no a kilómetros de la ciudad o lejos del centro como ocurre en otras localidades. Ahora hay que negociar para que el AVE venga con la menor cicatriz urbana posible. Y yo voy a trabajar por eso porque es lo que quieren, por ejemplo, las asociaciones de vecinos con las que me he reunido. Primero, que llegue el AVE, y segundo, que lo haga de la manera más integrada posible.

—¿Cómo es esa relación con los concejales de Vox?

—Bueno, somos una coalición que está funcionando bastante bien, hay buena relación. Yo pienso más en mi ciudad y en los ciudadanos de Talavera y Vox piensa más a nivel nacional, pero por lo demás es una una relación bastante cordial.

—¿Y cómo se resuelven las discrepancias?

—Hablando en este despacho para intentar encauzar los asuntos y acercar posiciones.

—«Realidades y no promesas» es una de sus frases más repetidas cuando se dirige a la oposición socialista, ¿por qué?

—Porque durante los cuatro años del Gobierno de Agustina García Élez esta ciudad no avanzó absolutamente nada, nada. Los pocos fondos que se consiguieron en su mandato los he tenido que ejecutar yo para no perderlos. Entonces no nos pueden dar lecciones cuando durante cuatro años estuvo caducado el servicio de limpieza viaria, por ejemplo, y ahora nos ha costado dos años tener fondos para renovarlo algo de lo que la anterior alcaldesa no fue capaz. El primer año fue muy duro porque cuando tienes que dedicarte a terminar todo lo que no se había acabado, a empezar proyectos que no se habían empezado y luego a sacar el dinero para pagarlo, imagine. Y encima con el desembolso que tuvimos que hacer por errores de la anterior alcaldesa, casi 800.000 euros.

—Con elecciones municipales previstas en mayo de 2027, ¿cuál es su sensación respecto al apoyo ciudadano en la calle?

—Puedo ir por la calle con la cabeza muy alta porque lo que estoy haciendo es por los vecinos y por las vecinas de Talavera. Veo buena sensibilidad. Lo que viene el próximo año son todo cosas buenas. La primera piedra de Meta en el polígono industrial de Torrehierro, la primera piedra del Palacio de Justicia y la primera piedra de la Facultad de Ciencias de la Salud, que a pesar de los retrasos, porque ha habido retrasos, va a ser una realidad.

—¿Su prioridad es consolidar la gestión municipal actual en solitario?

—Sí, esa es mi prioridad. Hacer un una gestión en solitario porque así, la verdad, la ciudad avanzaría muchísimo.