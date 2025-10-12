Suscribete a
ABC Premium
Directo
Los Reyes presiden el besamanos del 12 de Octubre

El hospital de Talavera de la Reina incorpora una nueva técnica para el tratamiento de las arritmias cardiacas

Se trata de la crioablación, un procedimiento en el que se usa el frío, en lugar del calor, para conseguir el aislamiento eléctrico de las venas pulmonares que provocan la fibrilación auricular que da lugar a la arritmia más frecuente

Premio a la Gerencia de Talavera por la atención a los pacientes crónicos con diversas patologías

El equipo de Cardiología del hospital de Talavera que dirige el doctor Alfonso Macías
El equipo de Cardiología del hospital de Talavera que dirige el doctor Alfonso Macías JCCM

ABC

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Unidad de Arritmias del servicio de Cardiología del Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), ha comenzado a incorporar una nueva técnica para realizar ablaciones de arritmias cardiacas, ... denominada crioablación, aumentando así su cartera de servicios.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app