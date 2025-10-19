Suscribete a
Un hombre resulta herido en su vivienda de Talavera al explotarle un bote de spray que estaba usando

herido en las manos

La deflagración provocó un incendio en la casa, situada en la plaza Miguel Hernández. El herido fue trasladado al Hospital Nuestra Señora del Prado con lesiones en las manos

Herido un trabajador tras caer desde un tejado a tres metros de altura en Talavera

El herido fue trasladado por una ambulancia de soporte vital básico al hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera
Un hombre de 36 años ha resultado herido en la noche de este sábado tras explotar un bote de spray que estaba utilizando en el interior de una vivienda en Talavera de la Reina. El accidente provocó además un incendio en el inmueble, ... que fue rápidamente sofocado por los bomberos.

