Un hombre resulta herido en su vivienda de Talavera al explotarle un bote de spray que estaba usando

Un hombre de 36 años ha resultado herido en la noche de este sábado tras explotar un bote de spray que estaba utilizando en el interior de una vivienda en Talavera de la Reina. El accidente provocó además un incendio en el inmueble, ... que fue rápidamente sofocado por los bomberos.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el suceso se produjo pasadas las diez y media de la noche en una vivienda ubicada en la plaza Miguel Hernández.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos del parque de bomberos de Talavera, que extinguieron el fuego en pocos minutos. También intervinieron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, así como una ambulancia de soporte vital básico, que trasladó al herido al Hospital Nuestra Señora del Prado con lesiones en las manos.

Noticia Relacionada El hospital de Talavera de la Reina incorpora una nueva técnica para el tratamiento de las arritmias cardiacas ABC Se trata de la crioablación, un procedimiento en el que se usa el frío, en lugar del calor, para conseguir el aislamiento eléctrico de las venas pulmonares que provocan la fibrilación auricular que da lugar a la arritmia más frecuente

El incendio quedó controlado poco después de la explosión y no se han registrado más personas afectadas.