Un hombre de 65 años resulta herido por arma blanca en una vivienda de Talavera

Un hombre de 65 años ha resultado herido este viernes tras sufrir una agresión con arma blanca en un domicilio de Talavera de la Reina , según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se recibió a las 20.12 horas desde un inmueble situado en la calle Joaquina Santander. Al lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y una UVI móvil.

Aunque inicialmente se movilizó la UVI, el herido fue finalmente trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al talaverano Hospital Nuestra Señora del Prado.