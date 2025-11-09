Histórica jornada electoral en la Real Hermandad de Jesús Nazareno de Talavera

La Real Hermandad de Socorro de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la Santa Mujer Verónica y María Santísima de la Esperanza Nazarena de Talavera de la Reina (Toledo) ha vivido este domingo, 9 de noviembre, una jornada electoral sin precedentes en su historia, con una ... participación récord de 315 votos emitidos, un hecho considerado histórico tanto para la propia corporación como para la Semana Santa talaverana en su conjunto.

El proceso tuvo lugar en el salón de actos de la Casa de la Iglesia, tras la eucaristía celebrada en la Iglesia de Santiago Apóstol, sede canónica de esta hermandad centenaria del Viernes Santo talaverano.

De acuerdo con el acta oficial publicado por la hermandad en redes sociales, el resultado reflejó una igualdad máxima entre las dos candidaturas presentadas, separadas por tan solo 11 votos de diferencia.

La lista encabezada por Cristóbal Sánchez Muñoz, bajo el lema 'Fe y tradición nazarena', obtuvo 155 votos, frente a los 144 logrados por la candidatura de Cynthia Rodríguez Campos. Se contabilizaron además nueve votos nulos y siete en blanco.

La candidatura ganadora estará integrada por Cristóbal Sánchez Muñoz como hermano mayor, Oliver de Paz Sánchez como secretario y José Antonio Plaza Andrés como administrador, junto a los vocales Esther Sánchez del Pino, Rubén Pérez Peña, Gabriel Pina Zapata, Nazaret de Paz Sánchez, José Manuel Vázquez Ramos, Rosa Inés Rosa González, Óscar Gálvez Gabriel y Sonia de la Cruz García.

Desarrollo de la jornada con normalidad

El recuento se desarrolló con normalidad, en presencia del consiliario de la corporación, Damián Ramírez Gómez, a su vez, arcipreste de Talavera de la Reina.

A la espera de su ratificación por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, la nueva Junta de Gobierno tomará posesión de sus cargos el próximo domingo 21 de diciembre, durante la celebración eucarística en honor a María Santísima de la Esperanza Nazarena. El nuevo equipo tendrá por delante cuatro años para desarrollar los proyectos anunciados en estas últimas semanas.

La nueva Junta de Gobierno, en la imagen, tomará posesión el 21 de diciembre tras contar con el visto bueno del Arzobispado ABC

Con esta elección, la hermandad inicia una nueva etapa guiada por el lema 'Fe y tradición nazarena', que expresa la voluntad de la nueva Junta de Gobierno de dar continuidad a los proyectos realizados por la directiva saliente en sus nueve años de mandato, además de mantener viva la devoción a Nuestro Padre Jesús Nazareno, la Santa Mujer Verónica y María Santísima de la Esperanza Nazarena, y reforzar la identidad cofrade de Talavera.

La alta participación y el estrecho margen del resultado confirman la fuerza del sentimiento nazareno en la ciudad, y ponen de relieve el compromiso de los hermanos con el futuro de una hermandad que, con siglos de historia, se ha convertido en referente patrimonial, religioso y social de la Semana Santa de la ciudad.