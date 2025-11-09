Suscribete a
Histórica jornada electoral en la Real Hermandad de Jesús Nazareno de Talavera

Cristóbal Sánchez Muñoz liderará la hermandad centenaria bajo el lema 'Fe y tradición nazarena' tras una ajustada victoria de tan solo 11 votos sobre la lista encabezada por Cynthia Rodríguez Campos

Nuestro Padre Jesús Nazareno, devoción de la Semana Santa de Talavera de la Reina
Nuestro Padre Jesús Nazareno, devoción de la Semana Santa de Talavera de la Reina A. JARA

J. Guayerbas

Toledo

La Real Hermandad de Socorro de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la Santa Mujer Verónica y María Santísima de la Esperanza Nazarena de Talavera de la Reina (Toledo) ha vivido este domingo, 9 de noviembre, una jornada electoral sin precedentes en su historia, con una ... participación récord de 315 votos emitidos, un hecho considerado histórico tanto para la propia corporación como para la Semana Santa talaverana en su conjunto.

