Herido grave un hombre tras ser encontrado en la calle apuñalado en Talavera de la Reina

Un varón, del que no ha trascendido edad ni identidad, ha sido hallado en estado grave en la avenida Pío XII de Talavera de la Reina con heridas por arma blanca.

El aviso del suceso, según han informado fuentes del Servicio de Atención ... y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, fue recibido a las 6.47 horas de este jueves.

Hasta el lugar de los hechos se han movilizado agentes de la Policía Nacional, Policía Local y una UVI que, tras atenderlo, lo ha trasladado al Hospital Nuestra Señora del Prado.

