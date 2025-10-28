Gutiérrez sobre la «exclusión» del Gobierno regional en el acto de la bandera en Talavera: «El Ayuntamiento ha demostrado una profunda bajeza moral»

Tres días después de la inauguración de la nueva bandera de España en la Ronda del Cañillo, en Talavera de la Reina, el acto continúa generando titulares. La polémica surge por la exclusión del Gobierno regional, un gesto que el delegado de la Junta ... en Toledo, Álvaro Gutiérrez, calificó este martes como «un acto partidista» que evidencia «una falta de educación institucional» y «una profunda bajeza moral».

Gutiérrez reprochó que «el equipo de gobierno encabezado por Gregorio y conformado por el Partido Popular y Vox no tuvo la deferencia de invitar al Gobierno de Castilla-La Mancha». Recordó que «los símbolos de nuestro país como son la bandera, el himno, las Fuerzas Armadas y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pertenecen a todos. Son símbolos comunes, compartidos por todos los españoles y españolas, independientemente de su ideología o de a quién voten».

Noticia Relacionada La bandera de España ondea en Talavera a 30 metros de altura sobre una base de cerámica F.F. El alcalde, José Julián Gregorio, destaca que la enseña nacional es el «lazo más fuerte de unión entre todos los españoles» en un acto presidido junto al general Joaquín Broch y la presidenta de la Diputación, Conchi Cedillo

En este sentido, insistió en que, «por mucho que la derecha intente apropiarse de ellos, estos símbolos representan a toda la ciudadanía». Y añadió que «si algo ha quedado claro en este país, es que quien siempre ha defendido la unidad de España desde la igualdad y la solidaridad, poniendo por encima de todo los valores constitucionales y mostrando respeto por nuestros símbolos, ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page».

Por todo ello, Gutiérrez consideró que el Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha hecho «un uso partidista de este acto», lo que supone «una muestra de falta de educación institucional y de profunda bajeza moral». «Porque esos símbolos que dicen defender no son suyos: son de todos», concluyó.