Gregorio defiende el Camino Real de Guadalupe como «una gran oportunidad» para atraer turismo a Talavera

El presidente del senado, Pedro Rollán, acompañado de los senadores toledanos recibió a la a la asociación de vecinos Fray Hernando y al alcalde de Talavera

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha subrayado este martes que el Camino Real de Guadalupe «es una gran oportunidad para impulsar el turismo, del que además se benefician tres comunidades autónomas», y ha defendido su papel como motor de atracción de visitantes a la ciudad en su recorrido hacia el Real Monasterio de Guadalupe.

Gregorio participó en la recepción que el presidente del Senado, Pedro Rollán, ofreció a la asociación de vecinos Fray Hernando, impulsores del proyecto, quienes hicieron entrega al presidente de la réplica de un hito del camino. En el acto, que reunió a representantes de todas las localidades por las que discurre el itinerario, también estuvo presente el concejal de Empleo, Javier Muñoz-Gallego.

El alcalde talaverano entregó a Rollán un bastón de cerámica personalizado en agradecimiento por la acogida a los vecinos talaveranos que han trabajado en el desarrollo y la promoción de esta iniciativa. El presidente del Senado recibió además una réplica del primer mojón del camino, correspondiente al kilómetro 257, inaugurado en abril de 2024 en un acto en el que participaron alcaldes y autoridades de los 33 municipios implicados.

Noticia Relacionada Inauguración del Camino Real de Guadalupe, que atraviesa 19 municipios de la provincia de Toledo ABC El camino une San Jerónimo el Real de Madrid con el monasterio extremeño, a lo largo de 257 kilómetros, de los que 160 transitan por la provincia de Toledo

«Desde Talavera se continuará apoyando este proyecto porque cada vez cosecha más visitantes, atraídos por la riqueza cultural, natural y paisajística de los entornos por los que discurre», señaló Gregorio, poniendo en valor la implicación de las instituciones y asociaciones locales.

El Camino Real de Guadalupe recorre un total de 267 kilómetros entre Madrid y Guadalupe, atravesando 31 municipios de las provincias de Madrid, Toledo y Cáceres, atrayendo desde sus inicios a miles de peregrinos y senderistas interesados en este itinerario cultural y natural.