Gregorio critica el «silencio» de García-Elez ante la suspensión de los cribados de cáncer de mama en Talavera y exige explicaciones a la Junta

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha lamentado este martes que los socialistas de la ciudad no hayan pedido explicaciones a la Junta de Castilla-La Mancha por la interrupción de los cribados de cáncer de mama, tras ... la quiebra de la empresa encargada de realizarlos el pasado mes de mayo, una situación que —según ha advertido— podría haber afectado a miles de mujeres.

A preguntas de los medios, Gregorio ha puesto en evidencia el «silencio» de la portavoz socialista y exalcaldesa, Agustina García Élez, asegurando que «está callada y no la veo defender a las mujeres ante la gravedad de este caso».

El regidor talaverano ha recordado que envió una carta al presidente regional, Emiliano García-Page, solicitando una reunión para abordar este asunto, pero no ha recibido respuesta. «Me gustaría que me hubiesen respondido», ha señalado, antes de insistir en que «me parece muy injusto que, en cuestiones tan importantes relacionadas con la salud de las mujeres, los concejales del PSOE de Talavera no hayan dicho ni mu».

«Yo sí informo a los talaveranos»

En relación con la comisión de seguimiento del AVE, Gregorio ha subrayado su compromiso con la transparencia y la información pública, afirmando que siempre mantiene informados a los ciudadanos «a través de los canales oficiales del Ayuntamiento y de los medios de comunicación».

«Informo públicamente de todo lo que acontece en Talavera», ha dicho el alcalde, quien ha recordado que tanto desde el Ministerio de Transportes como desde el Ayuntamiento, y con motivo de la visita del secretario de Estado de Transportes a la ciudad, se comunicó «una buena noticia para todos nosotros: la ampliación de las actuaciones para la integración del tren en la ciudad, que pasará de 3 a 6 kilómetros».

Gregorio ha insistido en que «todos los ciudadanos deben conocer la gestión que se está realizando», y se ha mostrado dispuesto a ofrecer «todas las aclaraciones que la oposición necesite, porque es mi deber».

El alcalde ha concluido apelando a la unidad política por el futuro de la ciudad: «Deberíamos ir en la misma dirección. Es importante que todos los grupos empujen para que Talavera crezca».