Flick le dice a su 'staff' que dejará el Barça a final de curso: «Estoy muy cansado»

Gregorio critica el «silencio» de García-Elez ante la suspensión de los cribados de cáncer de mama en Talavera y exige explicaciones a la Junta

El alcalde lamenta que los concejales socialistas «no defiendan a las mujeres» tras la paralización del programa de detección precoz y recuerda que aún no ha recibido respuesta a la carta enviada a Emiliano García-Page

La lista de espera del cribado de cáncer de mama se extiende a Toledo y afecta al menos a otro millar de mujeres

José Julián Gregorio, alcalde Talavera
Toledo

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha lamentado este martes que los socialistas de la ciudad no hayan pedido explicaciones a la Junta de Castilla-La Mancha por la interrupción de los cribados de cáncer de mama, tras ... la quiebra de la empresa encargada de realizarlos el pasado mes de mayo, una situación que —según ha advertido— podría haber afectado a miles de mujeres.

