Garriga (Vox) tilda a Sánchez de «mayor enemigo de las mujeres» tras la propuesta de blindar el aborto en la Constitución

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha criticado este viernes la propuesta del Gobierno de incluir el derecho al aborto en la Constitución española para «consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres».

«Perdón que me ría, pero claro, Pedro Sánchez es el mayor enemigo de las mujeres. El Partido Socialista no puede hablar ni de libertad ni de derechos de la mujer. Pedro Sánchez es el presidente de Gobierno que ha logrado disparar en un 275 por ciento las violaciones a las mujeres«, ha señalado Garriga desde Talavera de la Reina.

El dirigente de Vox ha añadido que «Pedro Sánchez ostenta el gobierno de la nación que ha disparado el número de ablaciones genitales femeninas en España y el número de matrimonios forzosos en España«.

Asimismo, ha reprochado al Partido Socialista que se haya convertido en «el responsable de haber desprotegido a mujeres de sus maltratadores porque han sido incapaces de garantizar su protección con el sistema de pulseras«. »Pedro Sánchez debería dejar de jugar con la Constitución y con falsos derechos para intentar tapar la corrupción que rodea a su entorno familiar, a su partido y a su persona«, ha apostillado.

Garriga ha asegurado que Vox seguirá «defendiendo a los españoles y hablando de sus verdaderas preocupaciones y no contribuyendo a lo que quiere el presidente del Gobierno, que es que no hablemos de cómo hoy a los españoles les cuesta más llegar a final de mes, cómo hoy los españoles son más inseguros y cómo hoy las mujeres están más desprotegidas que cuando Sánchez llegó a Moncloa«.

En relación con las palabras del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sobre el aborto, Garriga ha señalado que él no es «comentarista político» y no se dedica a opinar sobre «las opiniones de los demás». Almeida, ha rechazado este viernes el «argumentario de Vox» sobre el aborto y reiteró que no se va a «obligar a las mujeres a recibir información» sobre el síndrome post-aborto tras la polémica por la iniciativa aprobada en el Pleno del Ayuntamiento.

«Si usted me pregunta por las incoherencias o por los cambios de opinión del Partido Popular, estamos acostumbrados. Sabemos que en campaña electoral dicen una cosa y luego cuando gobiernan dicen otra«, ha manifestado.

El secretario general de Vox ha subrayado que «lo importante y lo urgente» es dar respuestas a los españoles que «hoy están absolutamente desesperados, abandonados por un gobierno que lo único que hace es importar criminales extranjeros y no plantear ni siquiera su política presupuestaria contrariando la legalidad vigente, que es traer presupuestos al Congreso de los Diputados».