Detenido por robar piezas metálicas de contenedores y causar daños al patrimonio en Talavera

La edil de Seguridad Ciudadana en Talavera de la Reina, Macarena Muñoz, ha informado de que en la tarde del pasado lunes, agentes de la Policía Local procedieron a la detención de un varón sorprendido mientras sustraía piezas metálicas de contenedores de recogida selectiva ... causando importantes daños al patrimonio.

Muñoz ha explicado que tras ser localizado, el individuo fue detenido por un presunto delito de hurto y daños, siendo trasladado posteriormente a dependencias policiales. Además, los agentes levantaron acta por portar arma blanca en el momento de su identificación quedando intervenida la misma.

El Ayuntamiento, según ha informado en nota de prensa, ha interpuesto la correspondiente denuncia por los daños ocasionados al servicio público de recogida de residuos, mientras el detenido ha sido puesto a disposición judicial.

La edil ha agradecido la rápida comunicación y la colaboración ciudadana que ha permitido la intervención policial, y ha recalcado «la vital importancia de notificar cualquier conducta que perjudique el mobiliario urbano o los servicios públicos».