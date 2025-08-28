La cuarta tienda de Ahorramas en Talavera dispondrá de 1.049 m² para sala de ventas y empleará a 50 personas

Ahorramas, empresa líder en distribución alimentaria y especialista en producto fresco de calidad, ha recibido este jueves la visita del alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, quien ha visitado las obras del futuro supermercado que se está construyendo en la Avenida Príncipe Felipe.

Este nuevo establecimiento tendrá una superficie total construida de 1.291 metros cuadrados, de los cuales 1.049 se destinarán a sala de ventas, y empleará a un equipo de 50 personas. Para la comodidad de los clientes, el proyecto incluye una planta de aparcamiento subterráneo con 41 plazas, dos accesibles y cuatro con cargadores para vehículos eléctricos.

Esta visita apoya el avance de un proyecto que reforzará la presencia de la compañía en la ciudad, donde actualmente cuenta con tres establecimientos. Ubicados en la calle Alfares, 26, en la calle Juan Sebastián El Cano, s/n y en la avenida Pío XII, 1, suman un total de 3.168 metros cuadrados. Ahorramas también tieneprevisto abrir próximamente un quinto supermercado en la localidad.

Durante la visita a las instalaciones del supermercado de la Avenida Príncipe Felipe, el alcalde ha estado acompañado por el concejal de Urbanismo de Talavera de la Reina, Benedicto García, y el concejal deEmpleo, Javier Muñoz-Gallego. Por parte de Ahorramas, han asistido Francisco Sicilia, coordinador de zona, y Graciela Ramallo, directora de Comunicación, Marketing Corporativo y Sostenibilidad. La visita ha permitido conocer de primera mano las características y prestaciones de la futura tienda, que ocupará la totalidad de una parcela delimitada por la avenida Príncipe Felipe y la calle Florida.

«Me gustaría agradecer a Ahorramas, marca reconocida nacionalmente por la calidad de sus productos y por su cercanía a los consumidores, que siga apostando por nuestra ciudad con la próxima apertura de un nuevo establecimiento. Esta inversión es muy importante para el desarrollo económico y social de la ciudad. Aperturas como esta son fundamentales para generar nuevas oportunidades de empleo», ha señalado José Julián Gregorio, alcalde de Talavera de la Reina.

Modelo de tienda sostenible

La nueva tienda incorpora medidas orientadas a la eficiencia energética y la sostenibilidad. Entre ellas,destaca la implantación de un sistema BMS en sus instalaciones, que permite optimizar el consumo y el control global del edificio. El sistema de frío y climatización combinado está diseñado para reducir la demanda energética en los meses más fríos, mientras que la instalación fotovoltaica, con una potencia de 150 kW, refuerza el compromiso con el autoconsumo de energía renovable.

El edificio, certificado con la máxima calificación de eficiencia energética (Clase A), dispone de iluminación LED con sistema de regulación DALI, que adapta la intensidad lumínica a las necesidades reales de cada espacio. Además, cuenta con sistemas de producción de ACS mediante aerotermia y hornos de última generación, que garantizan menor consumo y mayor rendimiento.