La Comisión de Mondas de Talavera inicia los trabajos para la elaboración de unas nuevas ordenanzas

Las actuales datan de 1515, en pleno Renacimiento español, y nunca han sido actualizadas

Las Mondas, una fiesta con tradiciones milenarias

Primera reunión de la Comisión de Mondas
Primera reunión de la Comisión de Mondas ABC

TALAVERA

El alcalde, José Julián Gregorio, junto a la edil de Festejos, María Pilar Guerrero, ha avanzado el comienzo de los trabajos para redactar las nuevas Ordenanzas de Mondas, «con el propósito de actualizar y mejorar el marco organizativo de nuestra fiesta ... más importante y una de las más antiguas de España». Así se ha pronunciado tras la primera reunión de la Comisión de Mondas, máximo órgano encargado de la organización de las fiestas, declaradas de Interés Turístico Nacional, donde se abordó el compromiso adquirido por el equipo de Gobierno de «reordenar y modernizar» el contenido de dichas normas.

