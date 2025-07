CCOO Toledo denuncia «condiciones miserables» en la plantilla de Casty en Talavera e irá a la huelga la próxima semana

CCOO ha convocado una huelga en la empresa heladera Casty por primera vez en sus 40 años de historia y denuncia las «condiciones miserables» a las que se ven sometidos los trabajadores y trabajadoras que como indican en nota de prensa «tienen las condiciones más precarias que se pueden mantener legalmente en este país».

Así lo ha denunciado este miércoles el secretario general de CCOO de Toledo, Federico Pérez, ante los medios de comunicación en Talavera de la Reina, hasta donde el sindicato se ha desplazado para informar a la ciudadanía sobre los motivos que han llevado a convocar esta huelga, como es la exigencia de un convenio colectivo digno.

En este sentido, ha recordado que Helados Casty, en consonancia con el comité de empresa formado por UGT, pretende firmar un acuerdo contra el que han votado más de 300 personas de la plantilla. «Votan en contra porque es un acuerdo miserable», califica el secretario general de CCOO Toledo.

El acuerdo «pretende regularizar la miseria y la precariedad laboral», ha dicho, para agregar que con el nuevo convenio los trabajadores estarían obligados a trabajar en fines de semana y festivos por «cantidades irrisorias», tendrían que trabajar en horario nocturno por 1 euro la noche y cobrarían las horas extraordinarias al mismo precio que se pagan las horas ordinarias. Por otra parte, las personas trabajadoras que acudieran al médico tendrían que compensar estas horas durante la jornada laboral.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO Toledo, Javier García, también se ha pronunciado sobre esta situación, denunciando que, sumado a lo anterior, la plantilla se encuentra expuesta a temperaturas de entre -20 y -40 grados con «escasas medidas de protección», a los que se suman los movimientos repetitivos y lesivos que deben realizar durante su actividad.

Esta situación, añaden en nota de prensa, contribuye a unas condiciones laborales penosas por las que los trabajadores no han recibido contraprestación alguna desde hace más de 40 años. CCOO ha estado realizando distintas asambleas durante estas últimas semanas.

«Las y los trabajadores no solo cobran el salario mínimo, si no que además se les está absorbiendo el antiguo plus por antigüedad que tenían en el anterior convenio», ha dicho, para agregar que «no hay ni un solo trabajador en España que cobre menos que los de Casty».

Una situación que califican de injustificable alegando que la empresa ha facturado más de 30 millones de euros en los últimos meses, por lo que el sindicato pide a la familia Castillejo, propietaria de la empresa Casty, condiciones justas y dignidad.

«Son el modelo empresarial responsable de convertir a Talavera y su comarca en una de las regiones más empobrecidas de la región debido a sus prácticas empresariales abusivas que han mantenido a sus trabajadores y trabajadoras en la precariedad más absoluta».

Con ello Pérez y García han hecho un llamamiento a la ciudadanía de Talavera, a la que animan a unirse a estas reivindicaciones para «acabar con esta injusticia vivida por la plantilla de Casty».