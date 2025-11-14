La borrasca Claudia obliga a aplazar al 29 de noviembre el Festival del Día Internacional del Flamenco de Talavera

La edil de Comercio, María Pilar Guerrero, ha informado de que, debido a las condiciones meteorológicas adversas, -el paso de la borrasca Claudia por Talavera- y de común acuerdo entre la Concejalía de Festejos y Comercio y las academias participantes, se ha decidido suspender ... el Festival del Día Internacional del Flamenco previsto para este sábado 15 de noviembre. La borrasca Claudia dejará lluvias generalizadas en Castilla-La Mancha durante el fin de semana, con precipitaciones que podrían ser localmente intensas, especialmente en las zonas del norte y oeste de la comunidad.

El evento se traslada al sábado 29 de noviembre, manteniendo la misma programación y emplazamientos previstos (Plaza de El Corte Inglés, San Isidro con calle Greco, Plaza de la Trinidad, Calle Alférez y Plaza de San Francisco, terminando con el gran flashmob flamenco de todas las academias juntas en la Plaza del Reloj a las 14.00 horas).

Guerrero ha destacado que esta iniciativa tenía el principal objetivo de seguir reforzando «la apuesta por el pequeño comercio y por nuestras academias de baile«, y en este caso debido al cambio de fecha coincide con el Black Friday, lo que permitirá »atraer a vecinos y visitantes a la zona centro para disfrutar del flamenco y, al mismo tiempo, apoyar al comercio local«.

El Ayuntamiento, según ha informado en nota de prensa, agradece la comprensión de la ciudadanía ante este cambio de fecha y anima a todos a participar el próximo 29 de noviembre en un evento que llenará de arte, música y tradición las calles céntricas de Talavera.