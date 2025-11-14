Suscribete a
La borrasca Claudia obliga a aplazar al 29 de noviembre el Festival del Día Internacional del Flamenco de Talavera

Se mantiene la programación y los emplazamientos previstos

La borrasca Claudia traerá lluvias y descenso de temperaturas a Castilla-La Mancha y gran parte de España este fin de semana

La Aemet avisa de la llegada de «fuertes lluvias y tormentas» a España en las próximas horas: estas son las zonas afectadas por la borrasca Claudia

El evento se traslada al sábado 29 de noviembre, manteniendo la misma programación y emplazamientos previstos
TOLEDO

La edil de Comercio, María Pilar Guerrero, ha informado de que, debido a las condiciones meteorológicas adversas, -el paso de la borrasca Claudia por Talavera- y de común acuerdo entre la Concejalía de Festejos y Comercio y las academias participantes, se ha decidido suspender ... el Festival del Día Internacional del Flamenco previsto para este sábado 15 de noviembre. La borrasca Claudia dejará lluvias generalizadas en Castilla-La Mancha durante el fin de semana, con precipitaciones que podrían ser localmente intensas, especialmente en las zonas del norte y oeste de la comunidad.

