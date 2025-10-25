Suscribete a
La bandera de España ondea en Talavera a 30 metros de altura sobre una base de cerámica

El alcalde, José Julián Gregorio, destaca que la enseña nacional es el «lazo más fuerte de unión entre todos los españoles» en un acto presidido junto al general Joaquín Broch y la presidenta de la Diputación, Conchi Cedillo

Momento del izado de la bandera de España en el mástil de 30 metros ubicado en la Ronda del Canillo
F.F.

Talavera

Talavera de la Reina ha inaugurado este sábado la nueva bandera de España ubicada en la Ronda del Cañillo, un símbolo «que une el orgullo nacional con la identidad cultural talaverana» gracias a su diseño cerámico artesanal. La enseña, de 5 por 10 metros, ... ondea sobre un mástil de casi 30 metros de altura y una base de 1.800 kilos de peso, decorada con paneles de cerámica elaborados por el artista local Santos Timoneda.

