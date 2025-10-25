La bandera de España ondea en Talavera a 30 metros de altura sobre una base de cerámica

Talavera de la Reina ha inaugurado este sábado la nueva bandera de España ubicada en la Ronda del Cañillo, un símbolo «que une el orgullo nacional con la identidad cultural talaverana» gracias a su diseño cerámico artesanal. La enseña, de 5 por 10 metros, ... ondea sobre un mástil de casi 30 metros de altura y una base de 1.800 kilos de peso, decorada con paneles de cerámica elaborados por el artista local Santos Timoneda.

El conjunto cuenta con seis murales cerámicos: uno dedicado a las Fuerzas Armadas y de homenaje a la bandera, otro a su historia y a los héroes de la Guerra de la Independencia y cuatro con los escudos de España, Castilla-La Mancha, Talavera y la Diputación de Toledo.

El acto solemne de homenaje a la Bandera de España, presidido por el alcalde José Julián Gregorio, contó con la presencia del general de División Joaquín Broch, jefe de la Dirección de Acuartelamiento del Ejército de Tierra, así como de la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, representantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, autoridades civiles, asociaciones locales y numerosos vecinos.

Durante su intervención, Gregorio afirmó que «la bandera de España es el lazo más fuerte de unión entre todos los españoles, el símbolo que nos representa y nos hermana como nación». Añadió que con este acto «queremos rendir tributo a nuestras Fuerzas Armadas, garantes de la unidad, la paz y la libertad, y también a todos los que han dado su vida por los demás».

El alcalde José Julián Gregorio, el general de División Joaquín Broch, jefe de la Dirección de Acuartelamiento del Ejército de Tierra, la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, y el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Talavera, David Moreno, ha inaugurado los murales cerámicos situados en la base del mástil abel martínez

El alcalde destacó que este homenaje «no sólo enaltece los valores de la patria y la convivencia, sino que también pone en valor el arte y la tradición cerámica de Talavera, que vuelve a ser protagonista en un espacio emblemático de la ciudad». Asimismo, agradeció la colaboración de las instituciones implicadas, en especial la Diputación Provincial de Toledo, cuyo apoyo ha permitido financiar la ornamentación cerámica del monumento.

Antes del izado de la bandera, Gregorio, Broch y Cedillo inauguraron los murales cerámicos que decoran la base del mástil. El acto concluyó con un homenaje a los caídos por España y una ofrenda floral en recuerdo de quienes entregaron su vida «por la libertad y la unidad del país».

«La fuerza de los símbolos»

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Toledo, Conchi Cedillo, destacó «la fuerza de los símbolos que nos unen como país, pero también la importancia de hacerlo desde nuestras raíces, desde lo que somos y desde lo que nos hace únicos». En su intervención, subrayó que el proyecto es «un ejemplo de colaboración institucional y de promoción del patrimonio talaverano».

«Esta bandera, junto con su zócalo cerámico, no pertenece solo a las instituciones, sino a todos los ciudadanos. Representa nuestra historia, nuestro presente y nuestra esperanza compartida en el futuro, para Talavera y toda la provincia de Toledo», concluyó Cedillo.

El acto contó también con la asistencia del subdelegado del Gobierno, Carlos Ángel Devia, el líder de Vox en Castilla-La Mancha y primer teniente de alcalde, del Ayuntamiento de Talavera, David Muñoz, la diputada Pilar Alía, la senadora Carmen Riolobos, la presidenta del Grupo Municipal Socialista, Tita García-Élez y concejales del Ayuntamiento de Talavera.