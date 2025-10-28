Suscribete a
ABC Premium

El Ayuntamiento de Talavera activa el dispositivo de prevención ante lluvias intensas

Aviso amarillo de la Aemet, que afectará a zonas como el Valle del Tajo, la Sierra de San Vicente y los Montes de Toledo

El Ayuntamiento de Talavera activa el dispositivo de prevención ante lluvias intensas
EFE

ABC

Talavera

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha activado el dispositivo de prevención ante lluvias intensas, tras el aviso meteorológico de nivel amarillo emitido por la Aemet, que afectará a diferentes zonas de la provincia de Toledo, entre ellas el Valle del Tajo, ... la Sierra de San Vicente y los Montes de Toledo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app