El alcalde de Talavera recibirá a una delegación china con el objetivo de incentivar el turismo en la ciudad

El alcalde, José Julián Gregorio, recibirá en el Ayuntamiento a esta delegación cuyo viaje está promovido por la Asociación Hispano China para Intercambios y Desarrollos cuyo presidente es Pedro Wang, que acudirá a Talavera.

Se trata de un proyecto llamado 'Ama y descubre las miles de ciudades de España', una iniciativa de integración de la comunidad china en España, para incrementar el diálogo e intercambio con las autoridades, reducir brechas culturales y promover el turismo local en España, que llega a su décima edición.

La asociación baraja la idea de editar hasta un libro como guía donde explicar los puntos turísticos de interés para la comunidad china.

A Talavera acudirán además del presidente de la Asociación Hispano China para Intercambios y Desarrollos, el presidente de la Asociación de Cultura China de Qi Pao España, Guangcui Xu, el presidente de la Unión de Asociaciones Chinas en Usera de España, Enguan Chen, el presidente de la Asociación de Paisanos de Cantón en España, Guohua Zhang y el presidente de la Escuela Nueva Partida, Shui Lian Jiang, entre otros miembros de estos colectivos.

Tras una visita guiada para conocer los rincones más especiales de la ciudad donde abunda la cerámica talaverana y la recepción en el Ayuntamiento, tendrá lugar un desfile de los representantes de Qi Pao en trajes típicos hasta la Plaza del Reloj, donde también estarán acompañados por la danza del león, y en la citada plaza, realizarán caligrafías chinas.