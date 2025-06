El alcalde de Talavera exige que haya trenes lanzadera a Madrid antes de la llegada del AVE

ABC Talavera de la Reina 23/06/2025

El alcalde de Talavera de la Reina ha hecho este lunes balance de sus dos años al frente del equipo de Gobierno que comparte con Vox. En rueda de prensa, José Julián Gregorio ha avanzado que tiene pendiente una reunión con el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, «al que le voy a pedir que haya trenes lanzadera antes de que el AVE esté en funcionamiento».

El responsable municipal talaverano, como informan desde el Ayuntamiento en nota de prensa, ha recordado que el secretario de Estado «me prometió los trenes lanzadera con la alta velocidad, y es mi deseo que se aumenten las frecuencias a Madrid«, además, va a solicitar celeridad para la electrificación de las vías con el fin de que el AVE «esté en funcionamiento en Talavera en 2030».

Desdoblamiento de la N-V

De otro lado, Gregorio ha pedido al Gobierno regional que acelere los trámites con el Ministerio para materializar el convenio que permite finalizar el desdoblamiento de la N-V. «El convenio está firmado y la Junta ha desaparecido de Talavera, no es el único proyecto que tiene abandonado, tampoco sabemos nada del Centro de Tecnificación del Piragüismo, prometido hasta la saciedad, entre otros muchos proyectos que han caído en el olvido».

Entre esos proyectos olvidados, el Gobierno municipal recoge en nota de prensa que «tampoco se sabe nada de Talavera como sede del centro tecnológico de Castilla-La Mancha, algo que se prometió hace dos años; al igual que han desaparecido los millones de metros cuadrados del polígono industrial de la entrada de la ciudad».

No obstante, el alcalde ha dejado claro que no quiere ningún enfrentamiento con el Gobierno autonómico de Emiliano García-Page, para reiterar que su voluntad no es otra que «Talavera tenga el mismo trato que otras ciudades de Castilla-La Mancha».