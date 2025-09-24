El alcalde de Talavera pide a la CHT la limpieza y regeneración urbana de las riberas del Tajo, incidiendo en la zona de las piraguas

El alcalde de Talavera ha mantenido una reunión de trabajo con el presidente de la CHT, Antonio Yáñez, ala que han asistido también los concejales David Moreno y Benedicto García

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) que acometa la limpieza del caudal del río a su paso por la ciudad, con especial atención a la zona de las piraguas, «para que los integrantes del Club de Piragüismo Talak puedan practicar deporte en unas condiciones óptimas y no estén condicionados por el estado del río».

Gregorio realizó esta petición tras mantener en Madrid una reunión de trabajo con el presidente de la CHT, Antonio Yáñez, en la que también participaron el concejal de Medio Ambiente, David Moreno, y el edil de Urbanismo, Benedicto García.

El regidor talaverano destacó que esta actuación contribuiría a la regeneración del cauce urbano, incluyendo la eliminación de especies vegetales invasivas y el tratamiento de los areneros formados tras las últimas lluvias torrenciales.

Noticia Relacionada Castilla-La Mancha exige aplicar ya la sentencia del Supremo sobre los caudales ecológicos del Tajo ABC El Gobierno regional reclama que se cumpla de inmediato el fallo que anula el régimen escalonado del actual plan y que se incorpore al nuevo ciclo de planificación hidrológica 2028-2033. La región exige mayor depuración de las aguas de Madrid

Además, reclamó que se lleve a cabo el desbroce en la zona del Alberche en su confluencia con el Tajo, con el objetivo de anticiparse a la temporada de lluvias abundantes y minimizar el riesgo de inundaciones en la ciudad.

Finalmente, Gregorio agradeció al presidente de la CHT y a su equipo el apoyo prestado a Talavera «en momentos tan complicados» durante las intensas lluvias que provocaron el aumento del caudal del río y que derivaron en el derrumbe de parte del Puente Viejo el pasado mes de marzo.