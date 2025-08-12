El alcalde de Talavera muestra su apoyo a la familia de 'SuperHuguete', un niño con síndrome de Down y leucemia

La reunión con la familia de Hugo se ha celebrado en el Ayuntamiento de Talavera

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, junto con el concejal de Deportes, Antonio Núñez, y la de Festejos, María Pilar Guerrero, han mantenido este martes una reunión con Tamara Pérez y Aarón Pérez, madre y tío de Hugo Sánchez, conocido como 'SuperHuguete', un niño de Talavera con síndrome de Down que «es un ejemplo por su lucha contra leucemia que le fue diagnosticada hace casi dos años», según dijo el máximo responsable del ayuntamiento talaverano.

El alcalde ha destacado la fortaleza del pequeño y de toda la familia y les ha abierto las puertas del Ayuntamiento para cualquier cuestión en la que desde el Consistorio se pueda ayudar a su pronta recuperación, de hecho, ha anunciado cooperarán para recaudar fondos y ayudar a la investigación de la leucemia infantil.

Su nombre completo es Hugo Sánchez Pérez y se le conoce como 'Super Huguete' en Talavera. A través de su blog y también de las redes sociales, Hugo recibe multitud de mensajes y ha creado una comunidad muy especial.