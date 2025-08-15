El alcalde de Talavera destaca el buen hacer y la personalidad única del barrio Santa María

El alcalde, José Julián Gregorio, ha destacado el gran trabajo que están llevando a cabo desde el barrio Santa María, un barrio «que destaca por su personalidad y el buen hacer de sus vecinos».

Así se ha pronunciado en el pregón que ha ofrecido con motivo de las fiestas del barrio y al que han asistido las ediles de Comercio y Festejos, María Pilar Guerrero, de Turismo y Participación Ciudadana, Gelen Delgado y de Asuntos Sociales, Pepa Blázquez.

El alcalde se ha dirigido en especial a la junta directiva de la asociación de vecinos a la que ha agradecido su labor y su dedicación al frente del barrio, y ha asegurado que este equipo de Gobierno «tiene una responsabilidad con ellos para atender sus demandas».

En este sentido, ha recalcado la inclusión en los presupuestos de una partida de 938.000 euros para mejorar las instalaciones deportivas. Este dinero irá destinado a la rehabilitación de los vestuarios, un campo de fútbol con césped artificial, dos nuevas pistas de pádel y una pista deportiva cubierta. Además, se embellecerá todo el entorno con un ajardinamiento que convertirá la zona en un lugar todavía más bonito.

Por último, el alcalde ha hecho hincapié en la importancia de no perder las raíces de nuestro barrio y de Talavera, «porque eso nos hace fuertes».