Tita García presenta un programa transformador «con alternativas y soluciones, pero abierto» La candidata del PSOE a la Alcaldía de Talaveraha repetido que su campaña será «limpia, sin insultos y cordial»

Tita García Élez, candidata por el PSOE a la Alcaldía de Talavera, ha presentado este jueves el programa con el que concurre a las elecciones del próximo día 26, adelantando que «es un programa abierto, porque seguimos y seguiremos incorporando propuestas, y pedimos a la gente que siga colaborando».

La candidata ha definido su proyecto como «transformador, con alternativas, pero también con soluciones, porque queremos una ciudad para vivir y ser vivida, en la que también el ocio, la cultura o los deportes sean motor económico y de generación de empleo».

Para Tita García, Talavera necesita resurgir, solucionar problemas para que no se conviertan en estructurales, «y por ello hemos dividido el programa en cuatro grandes ejes». El primero, bajó el título de «Ciudad y Ciudadanía», hace especial incidencia en la participación ciudadana, «por eso queremos poner en marcha un Foro, para que los talaveranos sientan que son parte de la gestión y también del control». En este sentido, se elaborará un plan integral de mejora en los barrios que abarque desde asfaltados a zonas verdes o microespacios deportivos.

En el segundo eje, el modelo económico, es fundamental la colaboración entre administraciones para impulsar la generación de empleo a través, por ejemplo de la industria agroalimentaria. Igualmente figuran como propuesta la atención especial a las empresas, a través de una agencia municipal de acompañamiento a PyMES, «porque un Ayuntamiento no puede ser un tapón para el desarrollo, y queremos saber, desde que se pide una licencia en Urbanismo, qué podemos hacer para ayudar». La modernización de los polígonos, conseguir suelo industrial, «y modificar el POM, para ver por dónde queremos que crezca la ciudad», el uso racional y la adecuación de Talavera Ferial o la potenciación del Turismo y la Artesanía, son igualmente puntos fuertes del proyecto de ciudad del PSOE para Talavera.

Es el tercero de los ejes, y como los anteriores, persigue que sea un sitio agradable para vivir, bien comunicada, cómoda, sin barreras «y accesible de verdad, que ahora no lo es». En este sentido, Tita García ha aludido al cierre definitivo de la circunvalación, a las mejoras ferroviarias y en el transporte urbano, «y con la idea de que cada barrio sea el centro de la ciudad».

Por último, el programa recoge la necesidad de tener una ciudad sostenible, «y este es un eje vertebrado de todo el programa, porque estamos obsesionados con la limpieza, con el arbolado, queremos reducir el uso del transporte privado y, sobre todo, queremos vivir con el río». Tita García ha insistido en la necesidad de acabar con los trasvases que tanto nos están perjudicando».

Campaña limpia

La candidata ha repetido que su campaña será limpia, sin insultos, cordial, «basada en explicar, y mucho, lo que el PSOE quiere hacer en Talavera. García Élez ha asegurado que en esto va a emplear estos quince días, «en estar en la calle, hablar con la gente y seguir escuchando».

Respecto a los debates, afirma que no tiene ningún problema, “y me gusta mucho debatir, y me parece bien hacerlo con todos los que optan a estar en el Ayuntamiento”. La candidata se ha referido al resultado en las pasadas elecciones generales para explicar que esta es la fórmula más democrática, “porque no tiene mucho sentido un cara a cara sólo con otro partido, cuando la diferencia, por ejemplo, entre Ciudadanos y el PP, ha sido sólo de setecientos votos. No es lógico que, por este mínimo margen, uno esté y otro no”.