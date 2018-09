Talavera exige a la Diputación que abra ya la Oficina de Turismo El Ayuntamiento dice la institución provincial está «tomando el pelo a los talaveranos»

La concejal de Urbanismo, María Rodríguez, ha exigido al presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, que «deje de poner excusas» y ponga en marcha la Oficina de Turismo que «es de su competencia». Así respondió a las declaraciones de la diputada provincial Flora Bellón, a la que le dejó claro que las obras llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Talavera de la Reina en la futura Oficina Comarcal de Turismo se ajustan al proyecto aprobado y han sido realizadas conforme a las premisas de accesibilidad marcadas, como así lo certificaron técnicos municipales, según informó el Ayuntamiento en nota de prensa.

En ese sentido, aseveró que cuando la Diputación recepcionó las obras «es porque todo el proyecto está en regla, y además la institución provincial ha pagado al Ayuntamiento las mismas». Por eso, dijo no entender «estas excusas y este cambio de opinión para no poner en marcha la oficina». Es más, «si el proyecto hubiera tenido problemas, la Diputación nunca hubiera recepcionado las obras como así ha hecho». Rodríguez apuntó igualmente que la Diputación tiene conocimiento del proyecto de ejecución desde el 30 de noviembre de 2016 y que este proyecto fue aceptado y aprobado por la institución provincial.

Explicó que el informe de la Oficina Técnica Municipal también certifica que la accesibilidad queda contemplada en el proyecto asegurando las condiciones y distancias mínimas en recorridos accesibles, pasos de puerta, giro de sillas de ruedas, así como la dotación del aseo de discapacitados.

Por todo ello, Rodríguez sentenció que el arquitecto técnico municipal certifica que la obra ejecutada coincide con la documentación del proyecto recogida en su memoria, pliegos de condiciones, planos y presupuestos.

Para la concejal, la Diputación de Toledo «no hace más que marear la perdiz en vez de cumplir con la palabra dada por el presidente, que en el mes de febrero anunció que el recinto estaría abierto al público en ese mes, mientras que a principios de abril dijo que estaría listo en las próximas semanas, «y ya han pasado cinco meses».

«Tomadura de pelo»

«Si la Diputación no quiere abrir la oficina que sea transparente y que lo diga, pero que no acuse al Ayuntamiento de Talavera de no poner en marcha un proyecto que ya es de la institución provincial, porque nosotros hemos cumplido con lo pactado», afirmó. «Ya está bien de tomarle el pelo a los talaveranos», dijo Rodríguez, que urgió al presidente de la Diputación «a que cumpla con los compromisos adquiridos con la ciudad».