Talavera elimina las bonificaciones para los vehículos contaminantes

El proyecto para la modificación de las ordenanzas fiscales de 2020 del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina contempla pocas variaciones con respecto a las tasas y precios municipales, aunque en el capítulo de impuestos se eliminarán las bonificaciones para los vehículos contaminantes, el agua subirá ligeramente en un 0,4133 por ciento y no habrá bajada del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

En rueda de prensa, el concejal de Hacienda y Contrataciones, Luis Enrique Hidalgo, junto a la portavoz del equipo de Gobierno, Flora Bellón, ha explicado que las modificaciones «no son de gran envergadura» pues la prioridad del Gobierno municipal es la racionalización y eficacia en los gastos del Ayuntamiento, como tampoco han querido «sobrecargar al ciudadano» respecto a los ingresos.

En este sentido, Hidalgo se ha referido a la modificación del impuesto de vehículos de tracción mecánica, en concreto, a los vehículos que emiten menos de 120 gramos por kilómetro, que debido a que la normativa actual europea a nivel de contaminación ambiental obliga a los propios fabricantes a que rebajen sus emisiones contaminantes por debajo de los 95 gramos, ha señalado, «el esfuerzo fiscal del Ayuntamiento debe ir encaminado hacia los vehículos eléctricos e híbridos».

También ha mencionado la bonificación para los vehículos «antiguos» con más de 25 años, establecida en un 60 por ciento de manera permanente, pero que en las nuevas ordenanzas se reducirá a un 50 por ciento durante un periodo de 5 años, para que se adapten además a la normativa de los denominados vehículos históricos.Hidalgo ha justificado esta modificación en que el esfuerzo debe ir dirigido, en todo caso, a la «mejora medioambiental» de la calidad del aire, y los vehículos con más edad «suelen ser los más contaminantes».

ICIO amplía bonificación

En la misma línea, sobre el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obra (ICIO), el edil de Hacienda ha destacado que se han adaptado a la nueva normativa de eliminación de barreras arquitectónicas, y se amplía bonificación del 90 por ciento a las obras de adaptación en edificios.

Por el contrario del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (IBI) no bajará en 2020, ya que, según ha afirmado el concejal, "no hay modificaciones ahora mismo en el impuesto". Hidalgo ha reiterado que se solicitó una actualización del valor catastral que supone una reducción de 3 por ciento, si bien, en la práctica "no va a bajar el recibo del IBI" porque el impuesto se calcula de la base liquidable, que presumiblemente aumentará.

«No tenemos todavía los datos exactos de cómo quedará, podrá haber modificaciones ligeras en los recibos del IBI pero no se ha tocado el tipo impositivo», ha argumentado.

Impacto fiscal reducido

Respecto a las tasas municipales, Hidalgo ha indicado que se mantendrá prácticamente igual salvo las adaptaciones de normativas que implicarán meros ajustes técnicos, a excepción de la tasa de agua, depuración y alcantarillado que experimentará «un ligero incremento de un 0,4133 por ciento» para someterse a la actualización de precios de las concesiones. «El impacto fiscal será reducido», ha dicho.

Para la tasa de ocupación del suelo público, se ha ampliado el plazo para presentar las instancias a 20 días antes y no 10 como hasta ahora, para que se pueda llevar a cabo toda la tramitación administrativa. Además se ha incluido una nueva tarifa para beneficiar las actividades deportivas que realicen los clubes deportivos de la ciudad, y que según ha asegurado el concejal, antes debían abonar una tasa «por horas» para alquilar las instalaciones deportivas municipales, y en 2020 se calculará como una «tasa diaria».

Por otra parte, en el capítulo de precios públicos, el equipo de Gobierno fijará un precio para el uso del Punto de Encuentro El Salvador, que se equipará a la utilización del centro cultural Rafael Morales, por lo que oscilará entre los 100 y 150 euros.

Estas modificaciones de las ordenanzas fiscales se debatirán en un Pleno extraordinario a finales de octubre.