El Colegio de Podólogos critica la decisión de la UCLM de vincular el Grado de Podología de Talavera con Enfermería El colectivo denuncia la falta de una clínica universitaria sino que tampoco hay un plan de futuro por falta de presupuesto

El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos y el Colegio Oficial de Podólogos de Castilla-La Mancha han mostrado su rechazo a la decisión de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) de implantar el Grado en Podología en el Campus de Talavera de la Reina (Toledo) vinculado al de Enfermería.

Una decisión que ha provocado «inquietud» entre los profesionales que integran el Consejo General, según informan en nota de prensa, y, de hecho, ya se transmitió a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) en el mes de mayo.

En este sentido, ha querido mostrar su preocupación por la falta de profesorado para el primer curso, a lo que se suma el hecho, a su juicio, de la falta de infraestructuras adecuadas «ni de una clínica universitaria cercana donde los alumnos puedan poner en práctica sus conocimientos y que sirva de conexión con el mundo profesional», algo que, han asegurado, sí sucede en la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Sevilla y el Centro Universitario de Plasencia.

«La Universidad de Castilla-La Mancha no solo no cuenta con clínica universitaria sino que no hay plan de futuro por falta de presupuesto», han alertado.

Según el presidente del Colegio de Castilla-La Mancha, Francisco López Barcenilla, «la inquietud porque los titulados en Podología reciban una formación de calidad ha aumentado en estos últimos meses ante las noticias de que el Grado estará vinculado al de Enfermería, compartiendo el primer año lectivo», como consta en el acuerdo preliminar alcanzado por el Gobierno regional y la Universidad de Castilla-La Mancha en materia de oferta académica para el próximo curso 2018-19.

A este respecto, ha señalado que Podología no aparece entre la oferta de estudios publicada en su propia web por la UCLM a primeros de agosto, por lo que los estudiantes interesados en cursar el Grado «deberán acceder a la titulación de Enfermería y no será hasta el curso 2019-20 cuando podrán trasladar la matrícula a Podología».

En su opinión, «ambas profesiones son totalmente diferentes en la formación y en la práctica clínica, razón por la que ambas enseñanzas se separaron en 1988, por lo que este planteamiento de la UCLM significaría un retroceso para la profesión».

Sin demanda real

Por otra parte, el presidente del Consejo de Podólogos, José García Mostazo, ha defendido que el proyecto «puede ser razonable desde la intención universitaria de ofrecer mayor diversidad de estudios, pero difiere de la demanda real de estos profesionales por la sociedad».

Por ello, ha afirmado que la oferta asistencial pública no se reconoce el derecho al diagnóstico y tratamiento de las patologías y deformaciones de los pies por los podólogos, por lo que la demanda de profesionales se limita al sector privado, que actualmente «cubre toda la demanda de sobra».

«La incapacidad de adaptación del sistema público frustra cualquier expectativa de empleo para los futuros graduados en Podología y disuade a los estudiantes de matricularse en este Grado», ha apuntado, a lo que ha añadido que la creación de estos estudios de Grado «implica la creación de infraestructuras y de un profesorado que garantice una formación de calidad y competitiva».