Talavera se suma a la candidatura para que Toledo sea Capital Europea de la Cultura en 2031

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, asegura que este título será una gran oportunidad para el desarrollo cultural, social y económico de toda la región, que también redundará en beneficio de Talavera

Toledo se presenta ante Europa como eje de la innovación cultural

Autoridades tras la firma para la adhesión a la Capitalidad
Autoridades tras la firma para la adhesión a la Capitalidad ABC

ABC

El alcalde, José Julián Gregorio, que junto con el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha procedido a la firma de apoyo para la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura en el año 2031.

Este respaldo se suma al de las principales instituciones ... de Castilla-La Mancha, incluidas las cinco diputaciones provinciales y las ciudades más relevantes de la región, que ya han mostrado su compromiso con esta iniciativa.

