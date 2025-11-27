Talavera se suma a la candidatura para que Toledo sea Capital Europea de la Cultura en 2031

El alcalde, José Julián Gregorio, que junto con el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha procedido a la firma de apoyo para la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura en el año 2031.
Este respaldo se suma al de las principales instituciones ... de Castilla-La Mancha, incluidas las cinco diputaciones provinciales y las ciudades más relevantes de la región, que ya han mostrado su compromiso con esta iniciativa.
Gregorio ha subrayado que poder tener a la capital regional como sede de la cultura europea en 2031, supondrá una gran oportunidad para el desarrollo cultural, social y económico de toda la región, que también redundará en beneficio de Talavera.
