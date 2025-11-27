Talavera se suma a la candidatura para que Toledo sea Capital Europea de la Cultura en 2031

El alcalde, José Julián Gregorio, que junto con el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha procedido a la firma de apoyo para la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura en el año 2031.

Este respaldo se suma al de las principales instituciones ... de Castilla-La Mancha, incluidas las cinco diputaciones provinciales y las ciudades más relevantes de la región, que ya han mostrado su compromiso con esta iniciativa.

Noticia Relacionada Eurocaja Rural se suma a la candidatura con la que Toledo aspira en 2031 a convertirse en Capital Europea de la Cultura ABC La entidad financiera firma su adhesión al proyecto cultural impulsado por el Ayuntamiento de Toledo, una iniciativa que «apuesta por la convivencia, la creatividad y el impulso del patrimonio cultural toledano» Gregorio ha subrayado que poder tener a la capital regional como sede de la cultura europea en 2031, supondrá una gran oportunidad para el desarrollo cultural, social y económico de toda la región, que también redundará en beneficio de Talavera.

