Talavera de la Reina celebrará el espectáculo teatral 'Las dos reinas' el próximo día 30, sábado

La propuesta teatral 'Las dos reinas' suma una nueva edición en Talavera con nuevas iniciativas como la incorporación de un pasacalles que recorrerá enclaves históricos de la ciudad. Será el próximo 30 de agosto, sábado.

Además, como ha avanzado el primer teniente de alcalde, David Moreno, se va a contratar la producción de una pieza audiovisual inmersiva sobre las dos reinas a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino con Fondos Next Generation de Europa.

La experiencia, desarrollada en formato de realidad virtual, narrará la historia de las dos reinas ligadas a la ciudad, combinando recursos visuales avanzados con un enfoque divulgativo, didáctico y accesible para todos los públicos, como han informado en nota de prensa.

«El objetivo es dar a conocer los acontecimientos de la historia de las dos reinas, María de Portugal y Leonor de Guzmán a todos los talaveranos y a los visitantes, como un episodio de gran relevancia de la historia de nuestra ciudad y de España», explicó ayer Moreno.

El contrato de servicio para la producción e instalación de esta pieza audiovisual salió a licitación con un presupuesto base de 36.300 euros, y cuenta ya con una propuesta de adjudicación por parte del Ayuntamiento de 28.435 euros.

En la presentación de la iniciativa han participado el concejal de Cultura, Enrique Etayo, y Bene Tapetado, presidente de la Asociación Always Elvis, junto a la directora y los protagonistas de la obra.

Moreno también ha destacado la importancia del reconocimiento oficial y la integración de este evento en la Asociación Española de Fiestas y Recreación Histórica, subrayando el valor que este tipo de iniciativas tienen para preservar y divulgar la historia de la ciudad.

«Queremos que los talaveranos y quienes nos visitan sientan la historia de nuestra ciudad de una manera cercana, emocionante y moderna. Esta obra y la pieza inmersiva no solo recuperan nuestra memoria, sino que la proyectan hacia el futuro con herramientas innovadoras», señaló.

Por último, Bene Tapetado y los actores de 'Las dos reinas' han querido lanzar una invitación abierta a todos los talaveranos y talaveranas a disfrutar de esta propuesta: «Es una oportunidad única para redescubrir nuestra historia con emoción y orgullo. Queremos llenar las calles y los espacios culturales de Talavera con arte, identidad y participación ciudadana», afirmaron.

Con iniciativas como esta, el Ayuntamiento de Talavera, aseguraban en nota de prensa, reafirma su compromiso con la innovación, la cultura y la promoción turística de la ciudad del Tajo y de la cerámica.