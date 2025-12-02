Suscribete a
El Tajo asegura que el tercer carril trasladará el problema de los atascos a otro punto en la A-42

La asociación de vecinos asegura que el aumento de infraestructuras previstas en la zona agudizará los atascos pese al nuevo carril si no se potencia el transporte público colectivo

El Ministerio de Transportes licita por 5,89 millones las obras del tercer carril de la TO-23 tras años de espera y atascos

Las retenciones en el Polígono son habituales en hora punta ABC

J. Guayerbas

Toledo

Desde la Asociación de Vecinos 'El Tajo', su coordinadora, Sonia Méndez, asegura a este diario que la inversión de casi 6 millones de euros para un tercer carril en la TO-23 trasladará el problema de las retenciones de tráfico en los accesos y ... salidas del barrio del Polígono a otro punto de la carretera, donde se mantendrán dos carriles, como es la A-42.

