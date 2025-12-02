El Tajo asegura que el tercer carril trasladará el problema de los atascos a otro punto en la A-42

Desde la Asociación de Vecinos 'El Tajo', su coordinadora, Sonia Méndez, asegura a este diario que la inversión de casi 6 millones de euros para un tercer carril en la TO-23 trasladará el problema de las retenciones de tráfico en los accesos y ... salidas del barrio del Polígono a otro punto de la carretera, donde se mantendrán dos carriles, como es la A-42.

«El tercer carril es muy necesario, pero no es la solución, más aún cuando están proyectados para esa zona varias infraestructuras como la estación del AVE a Lisboa, la ampliación de a zona industrial, un centro comercial en la calle Nogueras y el PAU de Benquerencia Sur con 5.000 viviendas», indica la representante vecinal, quien reitera que desde la asociación su apuesta es el transporte urbano «de calidad».

En esta línea, Méndez explica que el tercer carril debe llevar aparejadas otras inversiones que fomenten el transporte público. «Un carril bus VAO en el que los autobuses tienen preferencia sería parte de la solución, ya que los ciudadanos apostarían por el transporte público y no por el coche privado», apunta, además de reivindicar la finalización de la Ronda Sur, ya que como consideran desde la asociación «aliviaría el tráfico», al igual que contar con un intercambiador «para fomentar un transporte público de calidad y atractivo para los toledanos».