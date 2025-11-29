El sueño María Ruiz, una joven de Bolaños de Calatrava, se hace realidad y cantará con Rozalén
La joven interpretará el villancico en directo este lunes junto a la popular cantante en el programa «En Compañía» de CMM
TOLEDO
El concurso impulsado por Castilla-La Mancha Media (CMM), 'Esta Navidad canta con Rozalén', ya tiene ganadora: se trata de María Ruiz, natural de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real).
El certamen invitaba a los participantes a interpretar su propia versión del villancico 'Tiempo de ... Paz', compuesto por María Rozalén para la campaña navideña de CMM, y a compartirla en redes sociales bajo el hashtag #TiempoDePazCMM. La propuesta de María Ruiz destacó por su sensibilidad musical y su puesta en escena, conquistando al jurado.
La joven manchega expresó en el vídeo presentado a concurso la ilusión que le hacía participar en la iniciativa: «Me uno a este reto de hacer mi versión de Tiempo de Paz de Rozalén». También mostró su deseo de poder vivir este momento junto a la artista: «Me encantaría que se diese el caso de poder cantar con ella».
Ruiz, apasionada de la creación musical, explicó, además: «Amo la música, me encanta componer y sería un honor compartir ese momento con una cantautora como Rozalén y encima de la tierra, castellanomanchega».
Como ganadora, María Ruiz tendrá la oportunidad de cantar junto a Rozalén el villancico 'Tiempo de Paz' en directo en el programa En Compañía, que se emitirá desde las instalaciones centrales de CMM en Toledo el próximo lunes 1 de diciembre a las 15:50 hs.
Con esta iniciativa, CMM vuelve a poner en valor el talento emergente de la región y la capacidad de la música para unir a la ciudadanía en torno a un mensaje común de paz y celebración durante las fiestas navideñas.
