El sueño María Ruiz, una joven de Bolaños de Calatrava, se hace realidad y cantará con Rozalén

El concurso impulsado por Castilla-La Mancha Media (CMM), 'Esta Navidad canta con Rozalén', ya tiene ganadora: se trata de María Ruiz, natural de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real).

El certamen invitaba a los participantes a interpretar su propia versión del villancico 'Tiempo de ... Paz', compuesto por María Rozalén para la campaña navideña de CMM, y a compartirla en redes sociales bajo el hashtag #TiempoDePazCMM. La propuesta de María Ruiz destacó por su sensibilidad musical y su puesta en escena, conquistando al jurado.

La joven manchega expresó en el vídeo presentado a concurso la ilusión que le hacía participar en la iniciativa: «Me uno a este reto de hacer mi versión de Tiempo de Paz de Rozalén». También mostró su deseo de poder vivir este momento junto a la artista: «Me encantaría que se diese el caso de poder cantar con ella». Noticia Relacionada Rozalén: «Es necesario saber de dónde vienes para saber hacia dónde vas» Paula Guerrero La cantante encara el final de su gira 'El abrazo' que supondrá un parón musical indefinido Ruiz, apasionada de la creación musical, explicó, además: «Amo la música, me encanta componer y sería un honor compartir ese momento con una cantautora como Rozalén y encima de la tierra, castellanomanchega». Como ganadora, María Ruiz tendrá la oportunidad de cantar junto a Rozalén el villancico 'Tiempo de Paz' en directo en el programa En Compañía, que se emitirá desde las instalaciones centrales de CMM en Toledo el próximo lunes 1 de diciembre a las 15:50 hs. Con esta iniciativa, CMM vuelve a poner en valor el talento emergente de la región y la capacidad de la música para unir a la ciudadanía en torno a un mensaje común de paz y celebración durante las fiestas navideñas.

