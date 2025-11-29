Suscribete a
ABC Premium

El sueño María Ruiz, una joven de Bolaños de Calatrava, se hace realidad y cantará con Rozalén

La joven interpretará el villancico en directo este lunes junto a la popular cantante en el programa «En Compañía» de CMM

Estupor máximo ante la sorprendente confesión de Ramón García tras años presentando las Campanadas

María Ruiz
María Ruiz ABC

ABC

TOLEDO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El concurso impulsado por Castilla-La Mancha Media (CMM), 'Esta Navidad canta con Rozalén', ya tiene ganadora: se trata de María Ruiz, natural de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real).

El certamen invitaba a los participantes a interpretar su propia versión del villancico 'Tiempo de ... Paz', compuesto por María Rozalén para la campaña navideña de CMM, y a compartirla en redes sociales bajo el hashtag #TiempoDePazCMM. La propuesta de María Ruiz destacó por su sensibilidad musical y su puesta en escena, conquistando al jurado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app