Sonó la bola de Navidad y se armó la marimorena en Toledo en la marcha del 25N: «¡No nos callan, no nos callan!»

Estaba la Plataforma 8M de Toledo leyendo el manifiesto desde el escenario de la plaza de Zocodover cuando dieron las siete en punto de la tarde y se armó la marimorena. Arrancaron los altavoces con Mariah Carey y su 'All I Want for Christmas ... Is You' -esa bola diabólica que ha adelantado un mes la Navidad y que ya les sale por las orejas a quienes lo sufren a diario-, y los cientos de personas, en su mayoría mujeres, concentradas allí interpretaron que el Ayuntamiento de Toledo estaba torpedeando su lucha feminista. Y entonces se pusieron a gritar aún más fuerte: «No nos callan, no nos callan». «Qué poca vergüenza, qué poca educación», decían algunas señoras indignadas, situadas debajo del escenario y aludiendo a esa cantinela de la Navidad que no va a cesar hasta enero ni aunque caiga un rayo.

Previamente, la Plataforma 8M ya se había despachado a gusto contra la concejala de Familia, Marisol Illescas, del PP: «Ha habido una llamada de teléfono en la que proponía que participáramos en el acto institucional. Evidentemente, no. Y que ella participara en esto que es nuestro. Por supuesto que tampoco. Esa llamada era para tapar las vergüenzas a Vox».

Noticia Relacionada El Ministerio del Interior ratifica el convenio VioGén con Toledo FRAN MALARA Entrará en vigor en el Ayuntamiento de Toledo en un plazo de 5 días

Mientras, en el paseo de la Vega, donde se fijó el inicio de la marcha con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, la portavoz del PSOE, Noelia de la Cruz, había recordado que el alcalde, Carlos Velázquez, del PP, acudió en 2023 a esta marcha, «dio dos pasos hasta la Puerta Bisagra y se marchó al fútbol»; y expuso que «para ser alcalde ha tenido que vender la Concejalía de Igualdad, que ya no existe, ha tenido que vender la marcha del 8M y del 25N, ha tenido que suprimir las declaraciones institucionales en defensa de la mujer, se ha colgado el lazo en el balcón del Ayuntamiento sin contar con nadie y hoy, para remate, hemos visto cómo se han suprimido los premios Princesa Galiana, que tenían 20 años de historia».

Añadió De la Cruz ante los medios de comunicación: «En Toledo, el PP y Vox se están cargando la igualdad poco a poco y desde dentro. No lo van a conseguir».

Video. La Compaña Feminista recordó las asesinadas en los últimos 12 meses h. fraile

Por su parte, Nuria Cogolludo, delegada provincial de la Consejería de Igualdad de Castilla-La Mancha, manifestó que la del 25N «es una cita indispensable, sobre todo en los tiempos que vivimos. No podemos retroceder ante políticas que están tratando de invisibilizar a las mujeres. Este año, desde el Gobierno regional, hemos querido poner el foco en la violencia que se está produciendo en el ámbito de las redes sociales», pidiendo «dejar de compartir mensajes violentos» y afirmando que «ninguna mujer estamos a salvo de poder sufrir a lo largo de nuestra vida estas experiencias desagradables».

La Compaña Feminista

La marcha se convocó a las seis de la tarde en La Vega, frente al kiosco Catalino. Predominaban el color morado y las pancartas con mensajes imaginativos. Antonia Jimeno, concejala de Bienestar Social e Igualdad de Alameda de la Sagra, declaró que habían venido un grupo de unas 30 personas con la misión de «hacer ruido y que esta lacra desaparezca; estuvimos el año pasado también y estaremos los que hagan falta. Esta mañana hemos estado haciendo ganchillo y hemos entregado 300 lazos en nuestro municipio».

Antes de enfilar la Cuesta del Miradero, la Plataforma 8M leyó el nombre de todas las víctimas mortales de violencia de género y el resto añadía: «Asesinada». Ya bajo la Puerta de Bisagra se alineaban una serie de mujeres vestidas con túnicas y caretas blancas, como si fueran fantasmas, que exhibían cartulinas en las que mostraban que en los últimos 12 meses han sido asesinadas 93 mujeres y cuatro niños a manos de hombres en España. Eran la Compaña Feminista.

Y cantando consignas como «esta marcha no es de fiesta, es de lucha y protesta»; «no es un caso aislado, se llama patriarcado»; «denuncia archivada, mujer asesinada» o «borracha o drogada no quiero ser violada» llegaron a Zocodover, donde dieron las siete en punto de la tarde y se armó la marimorena por la dichosa bola.