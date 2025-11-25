Suscribete a
Sonó la bola de Navidad y se armó la marimorena en Toledo en la marcha del 25N: «¡No nos callan, no nos callan!»

La Plataforma 8M acusó al Ayuntamiento de boicotear la marcha contra la violencia de género al coincidir su final con la música festiva en Zocodover

Toledo alza la voz en el 25N contra «una herida abierta en la humanidad» y apela a la unidad para erradicar «una realidad inaceptable»

J. A. Pérez

Toledo

Estaba la Plataforma 8M de Toledo leyendo el manifiesto desde el escenario de la plaza de Zocodover cuando dieron las siete en punto de la tarde y se armó la marimorena. Arrancaron los altavoces con Mariah Carey y su 'All I Want for Christmas ... Is You' -esa bola diabólica que ha adelantado un mes la Navidad y que ya les sale por las orejas a quienes lo sufren a diario-, y los cientos de personas, en su mayoría mujeres, concentradas allí interpretaron que el Ayuntamiento de Toledo estaba torpedeando su lucha feminista. Y entonces se pusieron a gritar aún más fuerte: «No nos callan, no nos callan». «Qué poca vergüenza, qué poca educación», decían algunas señoras indignadas, situadas debajo del escenario y aludiendo a esa cantinela de la Navidad que no va a cesar hasta enero ni aunque caiga un rayo.

