La Sisla. Guerra, escisiones y otros destinos (1936-1997)

En 1972 el palacio de la Sisla aún mostraba el aspecto que dejó la guerra civil. En 1975 el propietario, Álvaro Jofre dinamitó este conjunto al ser expropiado para ampliar el campo de tiro de la Academia. Archivo Municipal de Toledo

Hasta el ocaso del reinado de Alfonso XIII, la residencia de la Sisla, propiedad de María del Consuelo Cubas, condesa de Santa María de la Sisla y Guillermo Pelizaeus Lantz, de origen alemán, nutrió las gacetillas de sociedad referidas a las selectas fiestas allí celebradas. En la etapa republicana tales crónicas mermaron en detrimento de sucesos de otro tipo. Así, en octubre de 1931, se supo del conflicto de los braceros de la finca y la presencia de la Guardia Civil ante una huelga por la contrata de obreros foráneos. En 1932, El Debate solo destacó la recepción de los «señores de Pelazeus» en su finca a ministros extranjeros y aristócratas alemanes y españoles. En 1934 El Castellano anunciaba el arriendo de la Sisla «a pasto y labor» y, en noviembre del mismo año, José Gaspar filmaba durante varios días escenas para la película ¡Qué tío tan grande!, comedia hoy perdida. Quizá la última visita privada al palacio y los jardines de la Sisla, que atendió «el administrador señor Marroquín», fue la de Robert J. Eustace, gerente de la Cámara de Comercio de Toledo de Ohio, en abril 1936, al que además le colmaron de atenciones todas las instituciones locales.

En octubre del mismo año, con la guerra ya estallada y concluido el episodio del Alcázar, el río Tajo marcó el frente entre los bandos contendientes. La ciudad quedó bajo las autoridades franquistas, mientras que el Ejército Popular se desplegó en el Valle. En 1937 la Sisla cambió de manos hasta tres veces. Una crónica publicada por la revista Estampa (15 de mayo de 1937) describe el lamentable estado del palacio con los efectos de los proyectiles, del fuego y el saqueo de su contenido. El septiembre, los legionarios lograron afianzarse allí para contener las ofensivas republicanas desde Burguillos, Cobisa y Argés. En 1939, la condesa de Santa María de la Sisla quedó liberada de su encierro sufrido en los calabozos de Montjuic, muriendo en Madrid un año después. Su marido fue delegado de prensa de la embajada alemana en 1941. Volvió a casarse en 1943 y falleció en su país natal en 1969.

Expropiaciones y segregaciones

Concluida la contienda, la Sisla pasó a los herederos de Consuelo de Cubas. Como recoge la investigación de José Luis Isabel sobre la historia de la Academia de Infantería (2022), uno de los hijos, Juan Francisco Arco y Cubas, vendió su parte, en 1952, al inversor Álvaro Jofre Soubrier. En 1956, al declararse urgente la ampliación de la Academia de Infantería, el Estado expropiaría terrenos de seis fincas contiguas: El Batán, La Legua, La Teja, el cigarral del Carmen, el Tejar y la Sisla. De esta última interesó la parte que poseía el citado Jofre que reunía olivas, arbolado, tierras de labor y la casa del guarda. En 1974 el Ministerio del Ejército, para ampliar el Campo de Instrucción de Los Alijares, declaró de utilidad pública más 1.160 hectáreas entre las carreteras de Ciudad Real y Cobisa que incluían el devastado palacio que ya poseía Álvaro Jofre. En vista de ello, antes de entregarlo, el titular decidió volar el almenado torreón y los muros maestros. Solo quedó en pie la puerta de la finca, las casas de los guardas y unas corralizas.

Además de las expropiaciones citadas, hubo otras segregaciones posteriores de la histórica dehesa. En 1952 el Patronato Nacional Antituberculoso adquirió un polígono para levantar un sanatorio cuyas obras concluyeron en 1958. Así surgió un hospital conforme al modelo del citado patronato que elaboraron cuatro arquitectos: Ernesto Ripollés, Aurelio Botella, Sebastián Vilata y Ambrosio Arroyo. En 1967, el Ayuntamiento compró a Álvaro Joffre una parcela de 45.000 metros cuadrados cercana a la Peña del Rey Moro para que el Ministerio de Información y Turismo, levantase allí el Parador Nacional. En 1982, la Dirección General de Bellas Artes expropió al mismo propietario, el Cerro del Bu, para declararlo Monumento Nacional y Arqueológico. En 2004 el Ayuntamiento aprobó un plan urbanizador iniciado por promotores privados en un terreno que no pertenecía al Ministerio de Defensa inmediato al citado hospital.

Un cementerio y la Escuela taller

Como ya hemos indicado, el palacio de la Sisla era un esqueleto en la posguerra del que se irían vendiendo los materiales más valiosos mientras la propiedad continuó con la explotación agrícola y la caza. Hacia 1995, veinte años después de ser confiscada para ampliar el campo de tiro de la Academia, en el seno del Ejército de Tierra se barajó habilitar un memorial para acoger 1.500 inhumaciones con los restos que se repatriasen de cementerios de Marruecos y Rusia. Se planteó edificar una capilla sobre los cimientos palaciegos y, junto al camino de la entrada principal, situar las sepulturas. La Comandancia Central de Obras estimó un presupuesto de 400 millones de pesetas. En 1998 el asunto se abordó en el Senado donde el Gobierno manifestó que se requería un «profundo estudio» técnico y económico, pues nunca sería posible insertarlo en los presupuestos del Estado antes del año 2000. Recordemos que la idea de habilitar en Toledo un camposanto militar ya circuló en 1854, cuando la Dirección de Infantería ideó crearlo en el castillo de San Servando para los alumnos fallecidos del Colegio Militar.

Mejor fortuna tuvo la creación de la Escuela Taller Sisla 1 que inició su andadura en 1997 a propuesta del coronel José Ramos Barrera ante el general Director de la Academia de Infantería, Luis Alejandre. La oportunidad la daba al regularse las Escuelas Taller y Casas de Oficios (1994), idea nacida en Palencia abanderada por el arquitecto José María Pérez Peridis que se extendería por toda España enmarcada en los planes del INEM y del Fondo Social Europeo. La iniciativa surgida en Toledo fue la primera organizada en el seno de las Fuerzas Armadas, modelo que se extendió al Ejército del Aire y la Armada en 1998. El proyecto fue redactado por el arquitecto Antonio Rafael Elvira con el estudio histórico del coronel José Luis Isabel Sánchez. Los objetivos eran entonces la promoción de un centenar de jóvenes desempleados que hubiesen acabado entonces el servicio militar en la Academia de Infantería, recuperar, en la medida de lo posible, el palacio de la Sisla y su entorno más la consolidación de los restos arqueológicos del sistema hidráulico romano. Los alumnos recibirían los certificados de profesionalidad en los oficios de albañilería, fontanería, cantería, electricidad y jardinería bajo la dirección de Virgilio Cervantes de la Cruz, ya fallecido, cuyo nombre identifica ahora el de la escuela taller. En 1999 se clausuró aquella «primera escuela», que hoy, con nuevas regulaciones, prosigue su actividad habiendo pasado casi un millar de alumnas y alumnos para integrarse en el mercado laboral.

