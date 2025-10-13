¡Silencio, se rueda!: la Ciudad del Cine de Toledo encenderá los focos en junio de 2026 tras una inversión de 7,8 millones

La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, aseguró este lunes que la Ciudad del Cine «consolida a la región como un gran hub audiovisual y un referente internacional en la industria creativa». En su intervención durante la visita ... institucional a las obras, Franco destacó que el proyecto «combina patrimonio, innovación y desarrollo económico» para situar a Castilla-La Mancha «en el mapa del cine y la producción audiovisual en España y Europa».

El nuevo complejo se levanta en el entorno de los antiguos Polvorines de Toledo, sobre una superficie total de 98.000 metros cuadrados, de los cuales 85.000 se destinarán a zonas verdes y espacios públicos y 13.000 a áreas técnicas vinculadas a la actividad audiovisual. La actuación, con una inversión global de 7,8 millones de euros cofinanciada con fondos europeos Next Generation EU, supone -según la consejera. «una apuesta decidida por diversificar la economía y generar empleo en un sector en plena expansión».

La titular de Economía recordó que el plan tuvo que modificarse sobre la marcha tras el cambio de ubicación inicialmente previsto en Guadalajara. «Tuvimos algún revés en el guión —admitió—, pero el presidente nos trasladó a todo el equipo de gobierno el empeño en la ejecución de los fondos europeos. Podríamos haber optado por devolverlos, pero decidimos hacer un 'remake' para buscar la mejor ubicación. Y la encontramos en Toledo».

Noticia Relacionada Page anuncia la creación de la Academia de Cine de Castilla-La Mancha J. A. Pérez Es «un paso necesario» y «va a permitir a todo el sector poderse coaligar para defender sus intereses en certámenes nacionales»

En este sentido, Franco subrayó que Castilla-La Mancha es «una de las comunidades con mejor ejecución en el ámbito de los fondos europeos» y destacó el trabajo coordinado entre administraciones, técnicos y empresas para cumplir los plazos de Bruselas. «Hemos tenido que trabajar contrarreloj para poder ejecutar los fondos en junio de 2026, que es la fecha límite establecida», explicó. «Hace un año el presidente y el alcalde firmaron el protocolo de colaboración, y hoy las obras ya están en marcha. En 2026 podremos decir: silencio, se rueda».

La inversión se reparte entre dos grandes ámbitos de actuación. Por un lado, 1,56 millones de euros se destinarán a la restauración paisajística y recuperación del entorno natural, con limpieza de caminos, nueva iluminación LED, mobiliario urbano, señalética y sistemas de riego sostenibles. Por otro, 5,38 millones de euros se invertirán en la rehabilitación integral de los edificios, que suman más de 5.100 metros cuadrados construidos y 3.833 útiles, distribuidos en tres plantas y un aparcamiento subterráneo.

En el edificio principal, la planta baja albergará oficinas, aulas y salas polivalentes; la superior se dedicará a espacios de coworking y a zonas concebidas para un aprovechamiento cultural, audiovisual y turístico. «Queremos que la Ciudad del Cine sea un espacio polivalente de crecimiento, un anclaje para la industria y para el talento», apuntó Franco. «Es lo que nos ha movido a trabajar con tanta intensidad y a contrarreloj».

Además, la consejera destacó el papel de la Castilla-La Mancha Film Commission, que ha acompañado 150 rodajes en lo que va de año, consolidando a la región como destino audiovisual. «Tres de cada cuatro proyectos que vienen a rodar lo hacen con el apoyo de nuestra Film Commission», aseguró. «La Ciudad del Cine servirá como punto de encuentro para todas esas producciones y un espacio de referencia para el sector».

Catálogo virtual con 30 localizaciones

El proyecto incluye también el desarrollo de nuevas herramientas de promoción internacional, entre ellas un catálogo virtual con 30 localizaciones que permitirá explorar escenarios de la región en formato digital. «Estamos en una posición estratégica privilegiada, que nos va a permitir desarrollar mucho más la industria auxiliar y atraer rodajes internacionales», explicó. «Castilla-La Mancha ofrece parajes únicos, y ahora vamos a poder mostrarlos al mundo también de manera virtual».

Noticia Relacionada Velázquez, sobre la Ciudad del Cine: «Toledo será plató permanente» J. A. Pérez El alcalde de Toledo destaca «la recuperación medioambiental y paisajística de la zona» y «la importancia de los fondos europeos para que las ciudades puedan transformarse»

Franco mencionó la colaboración con empresas como Secuoya y asociaciones como Apacam, con las que la Junta trabaja en programas de formación y desarrollo de guiones. «Queremos potenciar el talento local y la capacitación profesional para que la industria audiovisual siga creciendo desde dentro», destacó.

El proyecto, añadió, «no solo impulsa la economía y el empleo», sino que «recupera y renaturaliza un espacio degradado de la ciudad». «Aprovechamos los fondos europeos no solo para crecer, sino también para revitalizar espacios que estaban en desuso y ponerlos al servicio de la ciudadanía», afirmó.