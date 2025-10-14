Siguen las obras en el cuartel de la Guardia Civil de Toledo: los bloques 14 y 15 serán apuntalados y deberán demolerse antes de dos años

La Guardia Civil continúa con las actuaciones de seguridad en el acuartelamiento de la Zona y Comandancia de Toledo, una vez finalizada la primera fase de las obras de demolición. Según ha informado la institución, se han iniciado los trabajos de apuntalamiento de los ... bloques 14 y 15, que deberán ser demolidos en un plazo máximo de dos años.

A partir del informe técnico elaborado por el arquitecto del Servicio de Acuartelamiento de la Dirección General de la Guardia Civil, así como de la dirección facultativa de la obra y los resultados de los ensayos estructurales realizados sobre los edificios del complejo, la Jefatura de los Servicios de Apoyo de la Dirección General ha concluido «la necesidad de apuntalar los edificios 14 y 15, pudiendo utilizarse con limitación de la sobrecarga de uso y no aumentando en ningún caso las sobrecargas actuales, por un plazo máximo de dos años en el que inexcusablemente deberán ser demolidos».

Asimismo, está previsto que se establezca un programa de mantenimiento de la intervención «con tutela técnica», con el fin de garantizar las condiciones de seguridad durante el periodo en que los bloques permanezcan en pie.

Esta circunstancia ya ha sido comunicada a los residentes de los bloques afectados en una reunión informativa, en la que se expusieron los próximos trabajos que se llevarán a cabo en el recinto.