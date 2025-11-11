El Sescam niega que el CSN les haya alertado sobre el riesgo de radiación en los laboratorios del hospital de Toledo

El director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Alberto Jara, ha asegurado que no han recibido ninguna comunicación del Consejo de Seguridad Nuclear sobre el posible riesgo de radiación o exposición electromagnética en la zona de laboratorios del Hospital Universitario de Toledo ... .

A preguntas de los medios en Cuenca, Jara ha reaccionado de este modo, tras la denuncia de CSIF, que manifestó este lunes que había puesto en conocimiento del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), por su competencia en materia de protección radiológica, este posible riesgo de radiación o exposición electromagnética en los laboratorios solicitando su evaluación y estudio.

Jara ha indicado que en los laboratorios donde se han producido síntomas «antes de la apertura pasaron una inspección a través del servicio de radiofísica». No obstante, ha insistido que desde el Servicio de Salud regional «seguirán vigilantes».

En este punto, ha insistido en que desde que empezó a haber incidencias en el laboratorio, lo primero que se ha priorizado «es la salud de todos los trabajadores, con mediciones continuas».

En concreto, ha precisado que ha habido tres empresas que han estado midiendo continuamente y hasta el momento todos los parámetros son normales.

«Lo que se ha hecho es trabajar a partir de los informes que se han hecho con las empresas y los informes propios de salud laboral y mejorar los procedimientos de trabajo para, al final, mejorar la seguridad de los trabajadores».

En cualquier caso, el director del Sescam asegura que van a seguir trabajando con transparencia, recordando que se ha creado un portal en el que todos los trabajadores del hospital pueden consultar los indicadores.