El Servicio de Emergencias 1-1-2 gestionó un total de 257.029 intervenciones durante el primer semestre del presente año

Durante los primeros seis meses de 2025 el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias gestionó un total de 257.029 intervenciones, en las que actuaron de manera conjunta o individualmente los sectores sanitarios, de seguridad, de rescate y extinción, agrupaciones de Protección Civil, Obras Públicas, empresas de suministros básicos, entre otros.

De esta manera, el sector sanitario ha sido el grupo de intervención que mayor porcentaje de activaciones ha registrado durante el primer semestre del presente año, cerca del 56,5 por ciento de todas las coordinadas por el Servicio de Emergencias 1-1-2, organismo dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital.

Cabe destacar que, durante el primer semestre del presente año, se gestionaron 26.917 intervenciones más de todos los sectores de respuesta en emergencia que en el mismo período de 2024, cuando se contabilizaron un total de 230.112 actuaciones de estos grupos.

Así, los efectivos sanitarios actuaron en un total de 145.213 intervenciones, lo que supuso algo más de la mitad de las operaciones coordinadas por el Servicio 1-1-2 durante este primer semestre.

El segundo grupo con un mayor número de activaciones fue el de seguridad, que engloba tanto al Cuerpo Nacional de Policía como a la Guardia Civil y a la Policía Local, registrando el 29,25 por ciento de las demandas y un total de 75.195 intervenciones.

Tras las fuerzas de seguridad se sitúa, con un porcentaje superior al 9,85 por ciento, el llamado grupo multisectorial, en el que se incluyen las intervenciones llevadas a cabo por las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, los operarios de Obras Públicas o las empresas suministradoras de electricidad, agua, gas y otras, con un total de 25.332 intervenciones.

Por último, el grupo que forman los cuerpos de extinción y salvamento, los Bomberos, contabilizó durante el primer semestre de 2025 el 4,12 por ciento del total de las actuaciones tramitadas desde el Servicio de Emergencias 1-1-2, registrando en total 10.600 intervenciones en incendios, tanto urbanos como forestales, y accidentes de tráfico, principalmente.

También, con un porcentaje mucho menor, desde la Sala de Coordinación del 1-1-2 se transfirieron llamadas a otras comunidades autónomas y se gestionaron incidentes con otros grupos como Cruz Roja y la Unidad Militar de Emergencia (UME), entre otros.

Por meses, hay que señalar que fue junio cuando el Servicio de Emergencias 1-1-2 tuvo una mayor parte de las intervenciones gestionadas durante el primer semestre de este año, sumando un total de 49.589, seguido del mes de mayo con 44.408. Por el contrario, febrero con 37.305 actuaciones coordinadas, fue el mes con menos incidencias de esta primera parte del año.