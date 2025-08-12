El Servicio de Atención Temprana de Apanas atiende a 190 niños repartidos entre sus sedes de Toledo, Olías del Rey y Yuncos

El Servicio de Atención Temprana de Apanas atiende a niños entre 0 y 6 años que poseen algún tipo de dificultad en alguna de las áreas de desarrollo, y una de sus competencias directas es brindar servicio de apoyo a las propias familias. Los 14 profesionales que trabajan en este servicio que presta Apanas son especialistas en neurodesarrollo con perfiles formativos diferentes: fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales, psicólogos y pedagogos.

Además, este centro, con el tiempo, se está consolidando como un servicio de prevención, debido a que trabajan con niños que no presentan un trastorno del desarrollo ya instaurado, pero que, si no obtienen apoyo, en algún momento de su desarrollo vital podrían llegar a desarrollarlo. Así mismo en 75% de los niños atendidos están en la franja de edad de 0 a 3 años, lo que indica que la pronta intervención aplicada para prevenir futuros desafíos en este campo.

Este servicio de apoyo a familias atiende a 190 niños repartidos entre las distintas sedes: Toledo, Olías del Rey y Yuncos. En la ciudad de Toledo, prestan ayuda a un total de 60 niños y la atención que se realiza es un entorno 'natural': Desde la asociación atienden a los niños en sus propios hogares. «Entendemos que la atención temprana debe hacerse así: los niños deben estar donde tienen que estar. Las oportunidades de desarrollo ocurren en el día a día, en sus hogares, con sus familias, y se trata de que les apoyemos precisamente en ese contexto, que es donde nos necesitan« destacó Bravo.

Por otro lado, Natalia Bravo ha agradecido a la administración regional el trabajo conjunto que realizan en esta materia: «gracias al apoyo de Bienestar Social podemos llevar a cabo este trabajo y llegar a tantas familias y lugares como lo estamos haciendo«.

El director general de Discapacidad de Castilla-La Mancha, Francisco José Armenta, aprovechó para realizar un balance de la gestión del primer semestre de 2025 en materia de atención temprana en nuestra región anunciando los 11,8 millones de euros que se derivan a estos servicios.

«En Castilla-La Mancha hemos hecho una transición desde un modelo clínico y rehabilitador, centrado en el niño y su diagnóstico, hacia un modelo de atención en el entorno, que está dando unos resultados muy satisfactorios« afirmó

En el año 2024 se atendieron en torno a 8.000 niños en toda la región. En lo que llevamos de 2025, casi 7.000 niños han sido atendidos ya en el primer semestre. La red pública está compuesta actualmente por 69 servicios y centros de atención temprana en toda la región. En 2024 eran 65; en 2025 se ha detectado un aumento en 4 centros más.

«La atención temprana es invertir en futuro, en autonomía personal y en cohesión territorial. Es un servicio que, al realizarse en el entorno, llega a todos los rincones de la región donde haya una familia que lo necesite» finalizó el director general de Discapacidad de la región.