La sentencia del 'Caso Alvés' sobrevuela la concentración mensual contra la violencia de género en Toledo

Tras la tormenta del 8-M en Toledo no ha llegado la calma. Los grupos políticos del Ayuntamiento han vuelto a celebrar separados la concentración mensual contra la violencia de género, convocada por el Consejo Local de la Mujer en el Parque de la Vega, y, en esta ocasión, la sentencia que absuelve a Dani Alves de un delito de agresión sexual ha centrado buena parte de las declaraciones de los políticos. La concejala Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, como jurista, ha pedido respeto a las decisiones judiciales, al igual que la portavoz del PSOE, Noelia de la Cruz, a la espera del recurso, mientras que el portavoz de Izquierda Unida, Txema Fernández, ha dicho que lanza «un mensaje aterrador» a las mujeres «a las que se les dice que no denuncian porque no va a servir».

El manifiesto de este mes ha sido elaborado por la Federación de Asociaciones de Vecinos 'El Ciudadano', integrante del Consejo Local de la Mujer. Su presidente, José Luis Calvo, y la presidenta de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos del Casco Histórico, Mariluz Santos, han dado lectura al texto. Una vez finalizado, se ha guardado un minuto de silencio por las mujeres asesinadas en el mes de marzo en España a causa de la violencia machista.

Marisol Illescas ha manifestado su consternación por el asesinato, en el último mes, de cuatro mujeres, a manos de sus parejas o ex pareja y ha dado la bienvenida a Sofía Hebrail, la nueva presidenta de la Asociación de Mujeres María de Padilla, a quien le ha deseado suerte en esta nueva andadura y ha trasladado su apoyo y colaboración con todas las asociaciones que condenen la violencia de género. Noelia de la Cruz ha avanzado que Toledo volverá a recuperar la Concejalía de Igualdad cuando gobierne el PSOE el Ayuntamiento al igual que en el resto de ayuntamientos que sean gobernados por el partido socialista.

Txema Fernández ha condenado un mes más la barbarie que representan los asesinatos por violencia machista que el mes pasado acabó con la vida de cuatro mujeres y ha lamentado que «la sociedad española siga siendo víctima de un proceso de violencia, una espiral de violencia hacia las mujeres que no termina». Además, Fernández ha mostrado su apoyo al mensaje lanzado por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo, encargada de leer el manifiesto.