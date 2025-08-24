Estos son los seis nuevos senderos por parajes naturales de la provincia de Toledo incorporados por la Diputación

Nuevos itinerarios para disfrutar de la naturaleza en la provincia de Toledo

La Diputación de Toledo ha aprobado la creación de seis nuevos senderos de pequeño recorrido (PR) dentro de su Red Provincial de Senderos, en el marco de la resolución de la convocatoria destinada a apoyar iniciativas de ayuntamientos y entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM).

Los proyectos seleccionados han sido elegidos tras un proceso de valoración técnica y recibirán el respaldo de la institución provincial tanto en señalización como en equipamiento.

Los nuevos itinerarios aprobados son: Sendero 'Ruta de los Balcones', en el municipio de Navamorcuende; Sendero 'Ruta Calderina-Oreganal', en Urda; Sendero 'Viajes del Agua Qanats', en Ocaña; Sendero 'De los Manantiales', en Aldea en Cabo; Sendero 'Hoz de Carboneros', en Navahermosa; y Sendero 'Barranco del Lobo', en Madridejos.

Cada uno de estos senderos estará dotado de señalización homologada por la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha (FDMCM), así como de elementos informativos, cartelería, sistemas de georreferenciación y soporte digital, garantizando su uso adecuado, seguro y accesible para todos los públicos.

Con estas nuevas incorporaciones, la Red de Senderos de Toledo queda conformada por un total de 60 rutas: el gran recorrido 'Camino de Guadalupe', 55 senderos de pequeño recorrido y 4 senderos locales, cubriendo así un amplio espectro del territorio provincial.

También se actualiza la información disponible en la web oficial (www.senderosdetoledo.org) y en la aplicación móvil 'Senderos de Toledo', disponible tanto en sistemas iOS como Android.

Tras esta actuación, los seis senderos que se incorporarán a la red de corto recorrido, contribuirán a potenciar el conocimiento del patrimonio natural y cultural de los municipios de la provincia dinamizando el mundo rural, impulsando el turismo rural y fomentando la actividad deportiva y hábitos saludables.

Con los senderos de la Red se establece un acceso ordenado y seguro a entornos naturales y de riqueza cultural, minimizando la incidencia sobre los mismos y constituyéndose en infraestructuras de libre acceso para el público general.

Este proyecto refuerza el compromiso de la Diputación con el desarrollo rural, el turismo sostenible, la conservación del patrimonio natural y la promoción de hábitos de vida saludables, favoreciendo el acceso ordenado y respetuoso a enclaves de gran valor cultural y ambiental.